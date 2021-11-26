Серия А. Ничья в битве за шесть очков

Серия А. 14-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Салернитана" 1:1

Голы: Паволетти 73 - Бонаццоли 90

Матч за шесть очков - наверное, в ноябре таких не бывает. Слишком рано. Тем не менее, встреча "Кальяри" с "Салернитаной", двух последних команд лиги, была особенно важной. Обе сменили тренера без особых дивидендов от этого шага. "Салернитана" проиграла три матча подряд, в последнем - дома "Сампдории" из той же зоны вылета, из-за ранних слишком легких голов. "Кальяри" как раз остановил серию из четырёх поражений ничьей в гостях с "Сассуоло" и чувствовал себя получше. Его тренер Вальтер Маццарри говорил о прогрессе, об оптимизме. Помогло? Не очень.

В первом тайме хозяева доминировали. По ударам по воротам - 11:3, 57:43 по владению мячом. Но в целом ничего особо опасного не было. Удар Кейты через себя ножницами не удался. Удар Жоао Педро головой Белец отбил. Во втором тайме также ничего не указывало на гол. Кроме качества. Жоао Педро, автор восьми голов в этом сезоне, на этот раз заработал ассист. Паволетти, вышедший на замену вместо защитника, замкнул в свой день рождения. И все же гости вернулись. Розыгрыш углового, Зортеа простреливает, Бонаццоли замыкает.

Далеко не впервые "Кальяри" не сумел реализовать существенное преимущество. Потому и остался предпоследним. "Салернитана" последняя, и ей этот матч также ничем не помог.