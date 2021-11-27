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Руководство Ювентуса под следствием из-за подозрения в ложной финансовой деятельности

Италия
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(1 голосов)

Снова хотят в Серию Б?

Руководство Ювентуса под следствием из-за подозрения в ложной финансовой деятельности

Новина українською

Сразу трое представителей руководящего корпуса туринского "Ювентуса" находятся под следствием: президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Им выдвинули подозрение в связи с фальшивой бухгалтерской отчетностью в 2018-2021 гг. По данным итальянского источника, разница между показателями клуба и реальностью составляет 50 млн евро.

26 ноября туринская полиция обыскала офис Ювентуса для того, чтобы изъять соответствующие документы. Позже их передадут экономическому отделу для ознакомления.

Также источник отмечает, что внимание привлек трансфер-обмен Пьянича на Артура в 2020 году. Клубы тогда нашли путь, чтобы переход обоих футболистов обошелся в общей сложности 50 млн евро.

Напомним, что в 2006 году "Ювентус" уже имел дело с итальянской полицией. Туринцы тогда из-за договорных матчей были лишены "Скудетто", участия в Лиге чемпионов, а также были отправлены в Серию Б. Среди пяти клубов-участников того скандала (еще были "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Реджина") “старая сеньора” получила самое тяжелое наказание, ведь остальные виновники, как минимум, остались в высшем дивизионе.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Павел Недвед Андреа Аньелли Фабио Паратичи Артур
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.11.2021 в 13:45
Юве треба було штрафувати в 2019 або 2020 роках, а зараз Юве і так не в лідерах.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.11.2021 в 13:32
Так, так.... "подозрение в связи с фальшивой бухгалтерской отчетностью в 2018-2021 гг. И, каким-то удивительным образом в эти годы в Турине находился очень высокооплачиваемый вечно второй из Португалии...Совпадение? Не уверен....
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.11.2021 в 13:43
Я теж про цього туриста подумав, довід Юве до гріха).
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