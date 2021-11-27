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Милан собирается продлить контракт с ключевым защитником

Италия
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Игрок нужен команде

Милан собирается продлить контракт с ключевым защитником

Новина українською

"Милан" собирается в ближайшее время продлить контракт с левым защитником Тео Эрнандесом. Клуб предложил игроку новое соглашение до 2026 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Функционеры "россонери" недавно встречались с агентом Тео, но пока стороны не договорились о новом соглашении. При этом сам игрок хотел бы получать на один миллион больше.

Нынешний контракт Тео, по которому игрок получает 1,5 млн евро в год, истекает летом 2024 года. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за "Милан", забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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В статье: Милан Тео Эрнандес
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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