Каннаваро: Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад

Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро дал комментарий о Криштиану Роналду в контексте возможной встречи между сборными Италии и Португалии:

– Рангник, который скоро возглавит "МЮ", называл Криштиану Роналду старым пять лет назад. Могут ли у португальца возникнуть проблемы?

– Я не думаю. Роналду будет жить ради матча с Италией, потому что он хочет на чемпионат мира. И он точно будет самым опасным игроком Португалии. Можете критиковать его сколько хотите, но он до сих пор забивает кучу голов.

Верим в Кьеллини и Бонуччи, которые хорошо знают Роналду, знакомы с его движениями.

Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад. Возможно, это поможет нам, – сказал Каннаваро.