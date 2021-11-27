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Каннаваро: Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад

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Каннаваро: Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро дал комментарий о Криштиану Роналду в контексте возможной встречи между сборными Италии и Португалии:

– Рангник, который скоро возглавит "МЮ", называл Криштиану Роналду старым пять лет назад. Могут ли у португальца возникнуть проблемы?

– Я не думаю. Роналду будет жить ради матча с Италией, потому что он хочет на чемпионат мира. И он точно будет самым опасным игроком Португалии. Можете критиковать его сколько хотите, но он до сих пор забивает кучу голов.

Верим в Кьеллини и Бонуччи, которые хорошо знают Роналду, знакомы с его движениями.

Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад. Возможно, это поможет нам, – сказал Каннаваро.

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В статье: Криштиану Роналду Фабио Каннаваро Национальная сборная Португалии Национальная сборная Италии
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Источник:
Lа Gazzetta dello Sport

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