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Аталанта хочет купить вингера, на которого претендует Шахтер

Италия
(1 голосов)

Конкуренция за игрока растет

Аталанта хочет купить вингера, на которого претендует Шахтер

Новина українською

"Аталанта" серьезно заинтересована в трансфере вингера "Сассуоло" Жереми Бога. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

Ивуарийский вингер хочет попробовать себя в другом клубе после ухода тренера Роберто Де Дзерби в "Шахтер" летом текущего года. Сам коуч хотел бы продолжить работать с Жереми в составе "горняков".

В сезоне 2021/22 Бога сыграл 8 матчей за "Сассуоло" в Серии А и сделал три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Сассуоло Жереми Бога
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Источник:
NicoSchira

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