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Аталанта хочет купить вингера, на которого претендует Шахтер
Конкуренция за игрока растет
"Аталанта" серьезно заинтересована в трансфере вингера "Сассуоло" Жереми Бога. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.
Ивуарийский вингер хочет попробовать себя в другом клубе после ухода тренера Роберто Де Дзерби в "Шахтер" летом текущего года. Сам коуч хотел бы продолжить работать с Жереми в составе "горняков".
В сезоне 2021/22 Бога сыграл 8 матчей за "Сассуоло" в Серии А и сделал три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.
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Источник:NicoSchira
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