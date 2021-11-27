Аталанта хочет купить вингера, на которого претендует Шахтер

"Аталанта" серьезно заинтересована в трансфере вингера "Сассуоло" Жереми Бога. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

Ивуарийский вингер хочет попробовать себя в другом клубе после ухода тренера Роберто Де Дзерби в "Шахтер" летом текущего года. Сам коуч хотел бы продолжить работать с Жереми в составе "горняков".

В сезоне 2021/22 Бога сыграл 8 матчей за "Сассуоло" в Серии А и сделал три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.