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Фонсека: Меня поразил Де Дзерби. Он заслужил большего внимания от итальянских команд

Италия
(1 голосов)

Португалец уважает своего коллегу

Фонсека: Меня поразил Де Дзерби. Он заслужил большего внимания от итальянских команд

football-italia.net

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Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался о нынешнем наставнике клуба Роберто Де Дзерби:

"В "Роме" я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками.

Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля. В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами.

Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд", - сказал Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Роберто Де Дзерби
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Источник:
Sassuolonews

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
27.11.2021 в 19:37
Тебе ніхто не виганяв з Шахтаря, але ти спокусився на пропозицію Роми і провалився там. Тож не вигадуй казки про найважчій період. А зараз вже зрозуміло, що і Шахтар дуже помилився з призначенням цього напів тренера.
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