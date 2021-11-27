Фонсека: Меня поразил Де Дзерби. Он заслужил большего внимания от итальянских команд

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался о нынешнем наставнике клуба Роберто Де Дзерби:

"В "Роме" я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками.

Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля. В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами.

Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд", - сказал Фонсека.