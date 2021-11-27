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Фонсека: Меня поразил Де Дзерби. Он заслужил большего внимания от итальянских команд
Португалец уважает своего коллегу
football-italia.net
Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался о нынешнем наставнике клуба Роберто Де Дзерби:
"В "Роме" я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками.
Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля. В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами.
Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд", - сказал Фонсека.
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