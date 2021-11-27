Удинезе – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 14-го тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Дженоа".

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Андрей Николаевич Шевченко проведет второй поединок у руля команды из Генуи. В лазарете хозяев нет ни одного футболиста, в то время как у "Дженоа" куча травмированных. Сможет ли украинский наставник подобрать правильную тактику, чтобы взять очки в Удине? Оторвутся ли "зебры" от зоны вылета? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 28 ноября – в 13:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский