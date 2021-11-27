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Серия А. Ювентус - Аталанта 0:1. Крепость разрушена

Италия
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(2 голосов)

Дом ничем не помогает

Серия А. Ювентус - Аталанта 0:1. Крепость разрушена

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 14-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта" 0:1

Гол: Сапата 28

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Локателли, МакКенни (Кен 64), Рабио, Дибала, Кьеза (Бернардески 46), Мората (Жорже 85)

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста (Паломино 71), Де Роон, Фройлер, Меле, Пессина (Пашалич 59), Малиновский (Коопмейнерс 87), Сапата

Предупреждения: Куадрадо 50, Рабио 66, Бернардески 79, Локателли 88 - Фройлер 32, Малиновский 37, Дзаппакоста 43, Демираль 70, Джимсити 84

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Массимилиано Аллегри отказался называть отчетный матч решающим. Тем не менее, его важность была выше обычной. "Ювентус" желал исправиться после "трагического", как сказал Войцех Щесны, выступления в Лиге Чемпионов против "Челси" (0:4) и одновременно продлить серию в лиге до трех побед. "Аталанта" вернулась из ЛЧ также разочарованной, лишь с ничьей и чуть не поражением в Швейцарии, но также желала подтвердить форму в лиге. Где не проигрывала в шести матчах подряд, забив в них 17 мячей. Продолжение серий для обеих было важным.

В этом матче было намного больше борьбы, чем футбола. "Аталанта" начала и закончила первый тайм агрессивным прессингом. Аллегри говорил после матча против "Челси", что нужно научиться выходить из-под такого, но получалось не всегда. Тем не менее, создали гости лишь удары Фройлера и Малиновского издали (Руслана заблокировали). А хозяева в контратаках находили разреженное пространство. Им не хватало последнего паса и удара. Дибала справа, Мората слева пробивали слабо. Кьеза уже вроде вышел один-на-один, но Толой успел выбить мяч.

Точности хватило бергамцам. Они поймали туринцев на высокой линии обороны. Центральный защитник Джимсити выдвинулся вперед, бросил в прорыв Сапату по правой стороне на грани офсайда, и Дуван без проблем пробил под перекладину. С этим голом он вышел на восемь против "Ювентуса" за последние четыре года. Никто в мире не забивал больше за это время этой команде.

В первом тайме "Ювентус" совершил лишь два фола. Так что главная проблема была очевидна. Второй он уже начал гораздо жестче. Благодаря чему перехватил инициативу, начал давить. Удар Рабио с 18-ти метров Муссо вытащил из-под стойки. Бонуччи и МакКенни чуть не продублировали гол Сапаты. Здесь Демираль в последний момент успел отдать пас Муссо, и "Аталанта" в итоге отбилась. Дибала в этом эпизоде пробил выше. А постепенно бергамцам удалось выравнять игру и довести общую жесткость битвы до максимума, а яркость игры - до минимума.

Конечно, в последние 12-13 минут "Ювентус" вновь пытался давить. Подавал серию угловых, пробивал в защитников. На четвертой добавленной минуте Дибала исполнил штрафной, который отбила перекладина. Но и тогда "Аталанте" удавалось время от времени отдыхать. И удалось удержаться.

****

Джан Пьеро Гасперини соглашался с многочисленными вопросами журналистов о проблемах в обороне, призывал не дарить соперникам голы. Его команда услыхала, отыграла отлично в обороне. Также не пропустила в концовке, что с ней в последнее время часто случалось. С этой победой, второй над "Ювентусом" в лиге подряд и первой над ним в гостях в 21-ом веке, она набрала 17 очков в семи последних турах. Заодно подтверждая реноме отличной гостевой команды, ведь не проиграла в гостях уже 13-й матч лиги, выиграла восьмой из девяти.

Подтвердил свое реноме и "Ювентус". Сразу несколько. Он проиграл уже третий домашний матч лиги в нынешнем сезоне. В предыдущем еще можно было оправдывать поражения на "Алльянц" отсутствием зрителей, но теперь проблема очевидна. Также он в который раз не нашел решений после того, как пропустил первым, не показал ничего в атаке. Уже два месяца не забивал с игры в Серии А более одного мяча за матч. Ну и в который раз не сумел начать мощную серию побед, остановившись лишь на двух. Посредственная команда без особого таланта.

Руслан Малиновский отыграл 87 минут. Тяжело и эффективно работал в отборе, активно участвовал в высоком прессинге на одной линии с Сапатой. Но в атаке, кроме двух заблокированных ударов, ничем не запомнился. Да и слишком часто терял мяч. Желтую карточку получил, завалив соперника сзади в центре поля и сорвав тем самым опасную контратаку.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский
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Комментарии (9)
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Геродот (Винница)
27.11.2021 в 21:56
Аллегри так не хотел, чтобы в Ювентусе был Роналдо, а когда тот ушел, Ювентус тут же сдулся и очутился аж на восьмом месте. Забивать стало некому. За 14 туров Юве забил всего 18 мячей, пропустил -16, в то время как Наполи забил 26 голов, Милан - 29, Интер -32, Аталанта - 28. Как говорится, почувствуйте разницу. А Аталанта молодцы. Всегда рубятся.
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+1
0
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Loader (Днепр)
27.11.2021 в 22:01
До прихода Роналду Ювентус забивал не меньше. Просто команда подошла к перестройке и КР вовремя спрыгнул, как перед этим сделал и в Реале. КР - типичный флюгер, ради статистики готов на все.
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0
-1
Wertu098 (бамбас )
27.11.2021 в 21:44
Если не Интер,то пускай Аталанта становиться чемпионом,а то все эти миланы ,горбентусы и неаполитанские мусорки не достойны скудетто
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0
0
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Loader (Днепр)
27.11.2021 в 21:59
Аталанта интересна, но на чемпионство не тянет. Соперники выглядят сильнее. Сдвинуться вверх с третьего места в этом сезоне будет сложно.
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0
0
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Loader (Днепр)
27.11.2021 в 21:09
Аталанта хороша, но все-таки стабильности в играх с сильными соперниками не хватает. Ювентус этого сезона - совсем не показатель.
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-2
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Red_Cat (Салоники)
27.11.2021 в 21:07
Великолепный результат
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+1
-2
anselmi (київ)
27.11.2021 в 21:03
Малиновський в відіграв супер
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.11.2021 в 21:02
Вітаємо Маліновського з перемогою.
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+6
0
kalan-86 (Анкара)
27.11.2021 в 21:00
Браво Аталанта! С победой!
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+6
0


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