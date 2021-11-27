Кьеза не вышел на второй тайм игры с Аталантой из-за травмы

В матче 14-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома минимально проиграл "Аталанте".

Вингер "зебр" Федерико Кьеза вышел в стартовом составе на эту игру, но не смог доиграть встречу до конца. Итальянец ушел на перерыв хромая, а на вторую половину поединка не вышел. Место Федерико на поле занял его теска Бернардески.

По информации итальянских СМИ, у 24-летнего игрока национальной сборной Италии мышечное повреждение.