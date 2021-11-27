Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеза не вышел на второй тайм игры с Аталантой из-за травмы
Федерико ушел с поля хромая
В матче 14-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус"
Вингер "зебр" Федерико Кьеза вышел в стартовом составе на эту игру, но не смог доиграть встречу до конца. Итальянец ушел на перерыв хромая, а на вторую половину поединка не вышел. Место Федерико на поле занял его теска Бернардески.
По информации итальянских СМИ, у 24-летнего игрока национальной сборной Италии мышечное повреждение.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УЕФА официально установила дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
- Селезнев: Переплыву Днепр, если Гладкий обгонит меня в списке бомбардиров УПЛ
- Идре. Спринт. Дарья Блашко приносит Украине еще одну медаль Кубка IBU
- Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...