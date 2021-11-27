  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кьеза не вышел на второй тайм игры с Аталантой из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кьеза не вышел на второй тайм игры с Аталантой из-за травмы

Италия
(1 голосов)

Федерико ушел с поля хромая

Кьеза не вышел на второй тайм игры с Аталантой из-за травмы

Новина українською

В матче 14-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома минимально проиграл "Аталанте".

Вингер "зебр" Федерико Кьеза вышел в стартовом составе на эту игру, но не смог доиграть встречу до конца. Итальянец ушел на перерыв хромая, а на вторую половину поединка не вышел. Место Федерико на поле занял его теска Бернардески.

По информации итальянских СМИ, у 24-летнего игрока национальной сборной Италии мышечное повреждение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Федерико Кьеза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...