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Выстояли. Ювентус - Аталанта 0:1. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус - Аталанта, чемпионат Италии, 27.11.2021

Выстояли. Ювентус - Аталанта 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус – Аталанта, встречавшихся в 14-м туре итальянской Серии А. Старая Синьора владела ощутимым преимуществом, много создавала моментов, но команда из Бергамо выстояла и забила из редкой контратаки – победный гол на счету Дувана Сапаты. Руслан Малиновский отыграл 87 минут. Победа позволила Аталанте закрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. 14-й тур
Ювентус - Аталанта 0:1
Гол: Сапата 28

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дуван Сапата
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