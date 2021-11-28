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Выстояли. Ювентус - Аталанта 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ювентус - Аталанта, чемпионат Италии, 27.11.2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус – Аталанта, встречавшихся в 14-м туре итальянской Серии А. Старая Синьора владела ощутимым преимуществом, много создавала моментов, но команда из Бергамо выстояла и забила из редкой контратаки – победный гол на счету Дувана Сапаты. Руслан Малиновский отыграл 87 минут. Победа позволила Аталанте закрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице.
Итальянская Серия А. 14-й тур
Ювентус - Аталанта 0:1
Гол: Сапата 28
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