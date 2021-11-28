Серия А. Еще одно поражение Милана на пути к кризису, проигрывает и Специя с Коваленко

Серия А. 14-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло" 1:3

Голы: A. Романьоли 21 - Скамакка 24, Кьер 33 (автогол), Берарди 66

"Милан": Маньян, Флоренци (Пеллегри 68), Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кесси 46), Беннасер (Тонали 61), Салемакерс (Калулу 80), Диас (Мессиас 46), Леау, Ибрагимович

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Айхан, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи 80), Энрике (Тольян 80), Берарди (Траоре 80), Распадори (Кирикеш 90), Скамакка (Дефрель 59)

Предупреждения: Беннасер 53, Эрнандес 54, Тонали 71, Кьер 73 - Лопес 27, Распадори 38

Удаление: А. Романьоли 77 (прямая красная)

31 очко в 11-ти первых турах ввели "Милан" в заблуждение. На самом деле 21 из них было добыто в тяжелой борьбе, в страданиях. В последний раз в лиге "россонери" побеждали уверенно в сентябре. И вот пришло отрезвление - вместе с "Сассуоло" уже три матча подряд без побед, два поражения подряд. После 3:4 от "Фиорентины" удалось вернуться мощной игрой против "Атлетико" в Мадриде в Лиге Чемпионов и победой. Но и она, как оказалось, была обманчивой. Подарок к подписанию нового контракта главный тренер Стефано Пиоли не получил.

"Сассуоло" сам подошел к этому матчу с тремя матчами без побед подряд. Начало каденции Алессио Дионизи получается очень тяжелым, с восемью очками меньше, чем на той же стадии предыдущего сезона. Хотя ведь до этих трех матчей он победил "Ювентус" в гостях, до этого на равных играл с "Интером", "Аталантой" и "Ромой", проиграв им минимально. Он был последним, кто побеждал "Милан" на "Сан Сиро" в Серии А, восемь домашних туров для последнего назад. В апреле. Теперь круг замкнулся. Вопрос, сколько продолжится этот черный круг "россонери".

В первую 21 минуту хозяева как раз выглядели энергичными, собранными. Обе команды желали владеть мячом и быстро атаковать, и у фаворита это получалось чаще. Получилось и забить первым. Короткий розыгрыш углового - и Романьоли замыкает на ближней стойке. Однако тут же Скамакку оставили одного в 20-ти метрах от ворот, и тот нанес блестящий удар в "девятку". Вскоре состоялся и угловой у других ворот. Эрнандес чудом вытащил с линии, Скамакка добил в Маньяна, вернувшегося после травмы, но мяч отскочил в Кьера и от датчанина - в ворота.

В сущности, после гола Романьоли на поле была лишь одна команда. "Милан" будто выключился. А "Сассуоло" создавал, ускорялся, пробивал. В первом тайме удар Распадори вытащил Маньян, Кьер его же блокировал, Скамакка головой пробил неточно. В начале второго доминировали вновь гости. Хозяевам вроде бы удавались контратаки, но Златан, Леау, Тонали спешили пробивать метров с 15-20 и не попадали. А затем в бардаке у штрафной Маньяна Кесси потерял мяч, Берарди раскрутил Романьоли и забил свой десятый гол в ворота любимого соперника.

Романьоли не завершил матч на поле. Он сорвал прорыв Дефреля к воротам и получил прямую красную. Хотя влияния на матч этот эпизод не оказал. Фактически команда Алессио прекратила сопротивление еще после гола Берарди. Центр поля она сегодня проиграла напрочь. Возможно, из-за выхода с первых минут запасных Беннасера и Бакайоко. Возможно, из-за усталости. А возможно, тактически, поскольку Дионизи впервые в сезоне выпустил в "старте" трех чистых опорников.

Безоговорочно худшее выступление "Милана" в нынешнем сезоне. Даже если включать Лигу Чемпионов. Напоминает матчи в марте-апреле, когда катился вниз и чуть не потерял место в Топ-4. Можно оправдывать его эмоциональной и физической усталостью после "Атлетико", можно пенять Пиоли за то, что не выпустил с первых минут лучших опорников Кесси и Тонали и поспешил вернуть Маньяна. Но факт остается фактом. Команда на пороге кризиса. А "Сассуоло" отыграл лучший матч в сезоне. Без Бога, Кирикеша, Джуричича. Каденция Дионизи началась?

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Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Болонья" 0:1

Гол: Арнаутович 82 (пенальти)

"Специя" также проиграла второй матч подряд. Особо ее должно удручать то, что дома. Там, где до встречи с "Болоньей" набрала семь очков в трех матчах. Более того, сама "Болонья" в гостях совсем недавно играла плохо. "Сампдорию" в Генуе победила после девяти матчей без гостевых побед подряд. И вот вторая подряд. В принципе, заслуженная. С 57-ю процентами владения мячом, двумя ударами Барроу и одним - Арнаутовича - в каркас ворот.

Правда, к решающему пенальти у хозяев набралось немало претензий. Во время исполнения штрафного Нзола выставил руку, в которую попал мяч. Возможно, выставил слишком далеко вперед. Но ведь она защищала лицо.

Виктор Коваленко отыграл 76 минут. Неточно пробивал издали, в опасных зонах мяча не касался. В целом на мяче был слишком редко для опорника - 30 передач.