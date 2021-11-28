Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли о поражении от Сассуоло: Думаю, мы просто принимали неверные решения
Наставник "дьяволов" высказался после домашнего поражения
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал
"Нам не хватало сосредоточенности, мы сделали слишком много ошибок. У нас было много полумоментов, которыми мы не воспользовались из-за неправильных решений. Очевидно, кое-что не сработало.
Я не увидел нехватки решимости. Думаю, мы просто принимали неверные решения. Дело не только в защите. Мы слишком легко отдавали мяч, и уж точно не должны были пропускать третий.
Мы осознаем свои сильные и слабые стороны, поэтому нам нужно продолжать работать. Мы начали сезон очень мощно, в последних играх мы немного сбавили по разным причинам, но мы можем вернуться на правильный путь", – рассказал коуч "россонери".
Популярное сейчас
- В погоне за Золотым мячом. Месси оформил хет-трик из ассистов
- Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру
- Теофимо Лопес: Я победил
- Серия А. Первое очко Шевченко, голов нет, путь к спасению долог и сложен
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова