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Милан - Сассуоло 1:3. Обзор матча и видео голов

Италия
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Неожиданное поражения "дьяволов" в домашнем логове

Милан - Сассуоло 1:3. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 14-го тура итальянской Серии А "Милан" довольно неожиданно дома проиграл "Сассуоло". "Россонери" первыми открыли счет, благодаря голу капитана Романьоли, но уже спустя 9 минут проигрывали. После этого тура "дьяволы" занимают второе место в таблице и имеют равное количество очков с "Наполи", но у неаполитанцев матч в запасе. В свою очередь, у "Сассуоло" 18 баллов, и команда расположилась на 12-й позиции.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло" 1:3

Голы: A. Романьоли 21 - Скамакка 24, Кьер 33 (автогол), Берарди 66

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В статье: Милан Сассуоло
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