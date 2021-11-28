Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан - Сассуоло 1:3. Обзор матча и видео голов
Неожиданное поражения "дьяволов" в домашнем логове
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 14-го тура итальянской Серии А "Милан" довольно неожиданно дома проиграл "Сассуоло". "Россонери" первыми открыли счет, благодаря голу капитана Романьоли, но уже спустя 9 минут проигрывали. После этого тура "дьяволы" занимают второе место в таблице и имеют равное количество очков с "Наполи", но у неаполитанцев матч в запасе. В свою очередь, у "Сассуоло" 18 баллов, и команда расположилась на 12-й позиции.
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: A. Романьоли 21 - Скамакка 24, Кьер 33 (автогол), Берарди 66
Популярное сейчас
- Лопес оказался в шкуре Ломаченко – сенсационно проиграл бой без права на реванш
- 42 подозрительных трансфера и пузырь на 280 млн: Ювентус под следствием из-за налоговых махинаций
- Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"
- Cтал известен лучший футболист Шахтера в матче с Интером
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере