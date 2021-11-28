  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Шевченко после Удинезе: Я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко после Удинезе: Я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Украинский наставник прокомментировал первую ничью в Серии А

Шевченко после Удинезе: Я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен

Football-Italia

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подвел итоги нулевой ничьи с "Удинезе" в матче 14-го тура итальянской Серии А.

"Это многого стоит, потому что это был выездной матч с сильной командой, очень сильной физически. Это важная ничья, мы создали несколько моментов во втором тайме, но я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен.

Я доволен тем, как работают игроки, они приняли мои идеи. Мне нужно немного отдохнуть, и я буду думать о "Милане" с завтрашнего дня", - рассказал Шевченко.

В следующем туре команда украинского специалиста сыграет против "Милана", за который выступал в качестве игрока.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
28.11.2021 в 22:58
Пока что ни о чём,бей беги с выносом абы куда....
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
28.11.2021 в 22:47
Пусть выздоровеют и те, кто забивает.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...