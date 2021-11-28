Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко после Удинезе: Я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен
Украинский наставник прокомментировал первую ничью в Серии А
Football-Italia
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подвел итоги
"Это многого стоит, потому что это был выездной матч с сильной командой, очень сильной физически. Это важная ничья, мы создали несколько моментов во втором тайме, но я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен.
Я доволен тем, как работают игроки, они приняли мои идеи. Мне нужно немного отдохнуть, и я буду думать о "Милане" с завтрашнего дня", - рассказал Шевченко.
В следующем туре команда украинского специалиста сыграет против "Милана", за который выступал в качестве игрока.
Популярное сейчас
- В погоне за Золотым мячом. Месси оформил хет-трик из ассистов
- Серия А. Первое очко Шевченко, голов нет, путь к спасению долог и сложен
- Ножницами после паса пяткой. Диалло забил блестящий гол у ворота Миная U-19
- Cтал известен лучший футболист Шахтера в матче с Интером
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова