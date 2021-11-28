Шевченко после Удинезе: Я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подвел итоги нулевой ничьи с "Удинезе" в матче 14-го тура итальянской Серии А.

"Это многого стоит, потому что это был выездной матч с сильной командой, очень сильной физически. Это важная ничья, мы создали несколько моментов во втором тайме, но я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен.

Я доволен тем, как работают игроки, они приняли мои идеи. Мне нужно немного отдохнуть, и я буду думать о "Милане" с завтрашнего дня", - рассказал Шевченко.