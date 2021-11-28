Серия А. Наполи - Лацио 4:0. Ежегодный фейерверк в память о Диего

Серия А. 14-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио" 4:0

Голы: Зелински 7, Мертенс 10, 29, Руис 85

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Гулям 86), Лоботка, Руис (Малькюи 86), Лосано (Элмас 64), Зелински (Демме 73), Инсинье, Мертенс (Петанья 64)

"Лацио": Рейна, Патрик (Лаццари 46), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди (Лейва 75), С. Милинкович-Савич (Башич 61), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Дзакканьи 55), Иммобиле, Педро (Моро 75)

Предупреждения: Ди Лоренцо 78, Демме 87 - Луис Фелипе 13, Патрик 36, Катальди 59, Дзакканьи 79

29-го ноября 2020-го года, через несколько дней после кончины Диего Армандо Марадоны, "Наполи" принимал дома "Рому". В память о нем, в его честь тогда неаполитанцы постарались и разорвали соперника со счетом 4:0. 28-го ноября 2021-го, через несколько дней после годовщины смерти кумира и через несколько минут после открытия его памятника на стадионе его имени неаполитанцы разорвали другую римскую команду - "Лацио" - с тем же счетом. Да еще и тренера, создавшего лучший "Наполи" со времен Марадоны и до этого сезона. Более символично и быть не может.

В этом сезоне "Наполи" Лучано Спаллетти способен затмить "Наполи" Маурицио Сарри. Последний приехал с крепкой командой, которая, казалось, наконец-то нашла себя в гостях. Чуть не победила "Аталанту" и "Марсель", убрала "Локомотив". Как раз вернулся Чиро Иммобиле, забивший этому сопернику в шести матчах подряд. Сами подопечные Спаллетти начали барахлить. Потерпели первое поражение в лиге и сразу же - в Лиге Европы, нервно реагируя. Сегодня они еще и остались без своих танков - Ангиссы в центре поля и Осимхена в атаке. Однако им ничего не помешало.

Уже на седьмой минуте Лосано прострелил, Катальди не сумел выбить, и Зелински мощно добил. Он забил быстрый гол и против "Интера", что не помогло. Но теперь сразу же добавился еще один. Руис перевел уже левее, Инсинье выложил Мертенсу, тот убрал защитника и закрутил в угол. "Лацио" не сдавался, Иммобиле заставил Оспину отбивать, Луис Альберто - отбивать с большим трудом. Ачерби замкнул головой в перекладину. Но волны атак "Наполи" также не прекращались. Мертенс на пороге штрафной оформил дубль. И следующий час игры был уже для протокола.

Руис довел дело до 4:0 в концовке матча, выстрелив издали.

"Наполи" завершает 14-й тур единоличным лидером с трехочковым отрывом. Сохраняя неприступным дом, где выиграл уже 14-ый матч лиги из 18-ти последних при четырех ничьих. А "Лацио" в этом сезоне в гостях в лиге терпит уже третье разгромное поражение. На выезде он побеждал лишь однажды в семи матчах. Потому и лишь восьмой в турнирной таблице.