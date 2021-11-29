Разные последствия переломов. Итоги 14-го тура Серии А

Кальяри 1 : 1 Салернитана

Сампдория 3 : 1 Эллас Верона

Эмполи 2 : 1 Фиорентина

Ювентус 0 : 1 Аталанта

Венеция 0 : 2 Интер

Удинезе 0 : 0 Дженоа

Специя 0 : 1 Болонья

Милан 1 : 3 Сассуоло

Рома 1 : 0 Торино

Наполи 4 : 0 Лацио

13-й тур Серии А мог стать переломным во всех смыслах. Тогда дуумвират "Наполи"-"Милан" потерпел свои первые поражения в сезоне и начал подпускать других. Прежде всего - "Интер" и "Аталанту", продолжавших серии. "Рома" и "Ювентус" сделали заявку о выходе из кризиса, "Фиорентина" - о способности подвинуть кого-то из Топ-7. 14-й тур должен был подтвердить или опровергнуть эти переломы, эти заявки. У каждого получилось по-разному.

"Наполи" - "Лацио"

"Наполи" подстерегала особая опасность углубить перелом. Без своих лучших игроков в нынешнем сезоне, обеспечивающих мощь - Осимхена и Ангиссы, сохранение темпа казалось невозможным. После первого поражения в сезоне в лиге и сразу же поражения в Лиге Европы со словесной стычкой Лучано Спаллетти подумалось о потере самоконтроля. Против крепкого соперника, начавшего играть в гостях как следует, против Маурицио Сарри, приехавшего оборвать свист своих бывших фанов, было опасно.

Но именно в такой ситуации "Наполи" просто покуражился и разорвал соперника. Сделав 2:0 к десятой минуте и 3:0 к 29-ой, растаскивая его на флангах и поражая в центре с невообразимой легкостью. В итоге нанеся в три раза больше ударов по воротам (18:6) и владея мячо 61 процент времени. Легко сохранив серию без поражений дома в лиге до 18-ти. То есть подтвердив силу стадиона. Стадиона, который отмечал годовщину кончины Диего Марадоны и открыл его памятник перед матчем.

Спаллетти ожидаемо объявил о лучшем выступлении своей команды. "Особенно учитывая то, что оно пришло после нескольких слабых. После такого победить такой большой клуб как "Лацио" немало значит". Отмечал великолепное циркулирование мяча, которое многим напомнило эру Сарри. Ко второму голу привел 21 пас. А прежде всего отмечал, что команда абсолютно наслаждалась игрой. Ну а автор дубля Дрис Мертенс, блестяще заменивший Осимхена, просто хочет играть так всегда.

"Лацио"? Он, вообще-то, также пережил перелом в предыдущем туре. Проиграл дома впервые после 18-ти матчей. И желал компенсировать в гостях. Хотя желал ли? Он просто был раздавлен. Сарри признал, что команда просто деактивировала себя. "Неприемлемо мгновенно снижать интенсивность с десяти до одного. Каждые 4-5 матчей у нас такое. Мы всегда начинали прессинг поздно и не как команда". А Чиро Иммобиле извинился перед болельщиками и признал, что в футбол в этом матче играла лишь одна команда.

С "лациале" такое, вообще-то, случается раз не в 4-5 матчей, а в 2-3. Почти во всех гостевых матчах, ведь в гостях потерпели уже третье разгромное поражение. Потому они и лишь восьмые.

"Милан"

"Милан" шел по тому же пути, что и "Наполи". Вначале блестяще и по результатам, и по игре, затем вымучивал результат, затем впервые проиграл. Возможно, вчера ему помешало то, что реабилитировался раньше, чем неаполитанцы - победой над "Атлетико" в гостях в Лиге Чемпионов. Оставленные там силы и эйфория после победы заставили думать, что и в лиге все сразу же наладится. Настолько, что Стефано Пиоли решил сменить обоих ведущих опорников. И получил полный провал прежде всего в центре поля.

Это выступление было худшим за последние полгода. Напомнило провальные матчи марта-апреля, когда казалось, что потеряет место в Топ-4. Лишь четыре удара по воротам в первом тайме, постоянные попадания в офсайд, постоянные прорывы соперника через центр поля, неточные последние пасы, два пропущенных сразу после забитого. Слишком поспешные удары во втором тайме, вновь легко пропущенный гол и прекращение борьбы после него уже на 66-ой минуте, удаление капитана. Полный провальный набор.

Пиоли говорил об отсутствии ментальной твердости и ошибках, отрицая плохое отношение к делу, но проблема гораздо глубже. Семь пропущенных в двух матчах лиги, три матча лиги подряд без побед, первая в сезоне потеря очков в матче, в котором вел в счете - это уже тревожные звонки.

"Ювентус" - "Аталанта"

В "Ювентусе" звонят уже не звонки, а колокола. Как только он связывает пару побед и думает, что выбирается - тут же получает под дых. Как только после победы в гостях над "Лацио" Массимилиано Аллегри заявил об умении играть против сильных соперников - получил 0:4 от "Челси" и 0:1 от "Аталанты". Ожидалось, что после наибольшего поражения во всех турнирах с 2004-го года "Юве" выйдет против бергамцев с яростью. Но он проиграл им прежде всего в плане характера. Всего два фола в первом тайме - недопустимо.

Матч был крайне вязким, неприятным для просмотра, с острым недостатком опасных моментов и множеством потерь мяча. Процент паса "Аталанты" и вовсе был весьма низок - 75. 0:0 был единственным справедливым результатом. Такие матчи ранее "Ювентус" закрывал на 1:0 и шел дальше. На этот раз его закрыли. Гости нашли свой удар и связали хозяев по рукам и ногам далее. Зная, что их атака просто беспомощна. Болельщики хозяев оглушительно свистели в адрес своих любимцев и в перерыве, и после матча.

Аллегри заявил после матча, что его команда боролась на равных и претензий к ней нет. А также, что нынешний "Ювентус" не был и не является претендентом на Скудетто и борется лишь за место в Топ-4. "Как только мы станем реалистами, давление исчезнет". Он прав. 13-ая атака лиги не может претендовать на Скудетто. И нельзя рассчитывать, что всегда получится выгрызть результат. Но когда в этом клубе были реалистами в плане отношения к Серии А?

"Аталанта" в начале сезона также слыхала немало колоколов. Но она приходит в себя. Не проиграла уже в восьмом матче подряд во всех турнирах и в седьмом в лиге. Начала много забивать. А вчера и слабую в этом сезоне оборону поправила. Она также вернулась с матча Лиги Чемпионов расстроенной, но ведь не проиграла там. Потому ее уверенность в себе была гораздо более высокой. У нее есть форвард - Дуван Сапата забил "Ювентусу" восьмой гол в карьере. Есть замечательный тренер. Есть энтузиазм.

В первом тайме бергамцы доминировали, во втором больше оборонялись. Все делая организованно, без паники, без провалов. Сапата также отметил важность и желание команды не пропускать в концовке, помня и о такой проблеме в последнее время. А Джан Пьеро Гасперини говорил о жесткой равной игре, в которой у его команды получилось нанести разящий удар. И о радости всего города после этой победы, первой в гостях над "Ювентусом" в лиге за 32 года.

В этом также разница. "Ювентус" сыт, "Аталанта" всегда голодна. "Ювентус" уже не чувствует поддержки дома, где проиграл третий из семи матчей в сезоне в лиге, "Аталанта" блестяще играет в гостях, где выиграла шестой из семи. Статистика подтвердилась.

"Интер"

"Интер" все еще отстает от чемпионского графика. Но всего на два очка. А по уверенности в себе он чемпион. В отличие от "Милана", он чередует сложные матчи со спокойными. Так и нужно. Дерби по игре он воспринял как победу, затем наконец-то прорвало первой победой в Топ-матче над "Наполи", затем спокойно было выполнено задание выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов. И в субботу - не менее спокойно была переиграна "Венеция". Без фейерверков, с максимально возможными доминированием и осторожностью обороны.

Огромное преимущество по ударам по воротам (27:6) было обманчивым. Удары шли издали и в никуда. Кроме одного. А во втором тайме даже пришлось немало обороняться. Тем не менее, ощущения потери очков против команды, не проигрывавшей три матча дома подряд, не возникало. Симоне Индзаги требовал перед матчем прежде всего взрослость и получил ее. Потому теперь и может отвергать ранние разговоры о "переходном сезоне". Его команда способна на гораздо большее, чем переход.

"Рома"

В "Роме" сам Жозе Моуриньо говорил о переходном сезоне, о строительстве. Логично после трех лет без Лиги Чемпионов. Строительство продвигается тяжело, с качелями в стиле "Ювентуса". Здесь в 13-ом туре Моур нашел главное для себя - стабильность обороны, не пропустив от "Дженоа". В 14-ом туре он хотел прежде всего подтвердить именно это. А иначе как объяснить "автобус" с 32-мя процентами владения мячом? Дома против "Торино" "Рома" играла как аутсайдер.

С другой стороны, "волки" играли против команды, которая набрала в предыдущих шести турах больше очков, чем они. То есть должны были думать о победе. Должны были думать, как справиться без двух ведущих опорников и трех левых защитников, без капитана, вылетевшего из-за травмы уже на 15-ой минуте. Должны были и дальше наигрывать все еще непрочную новую тактическую схему 3-5-2. Потому победой и "сухим" матчем должны быть довольны.

Португалец как раз очень доволен. Он заявил, что таким и был план и что 1:0 его радует больше, чем 5:0, поскольку свидетельствует о командной борьбе. "Самое важное - хорошо защищаться, а голы мы всегда найдем".

Если не считать матчи против традиционной Топ-7, "Рома" уже в 14-й раз подряд побеждает в лиге дома. То есть правдами и неправдами, но у менее качественных команд на "Олимпико" она забирает все очки.

Другие

В "Фиорентине" перелом также должен был произойти после 13-го тура, после значимой победы над "Миланом". Но в 14-ом она проиграла дерби, ведя в счете на 86-ой минуте. Две победы подряд она не связывала с 18-го сентября. "Торино" трижды подряд победил дома, но четырежды подряд проиграл в гостях. Причем обычно везде играя вовсе не плохо. Иван Юрич не понимает, как команда проигрывает в матчах, в которых играет так хорошо. "Верона" также дома очень сильна, но в гостях в этом сезоне еще не побеждала.

"Сассуоло" после победы в гостях над "Ювентусом" провел три матча без побед над более слабыми командами, а затем победил в гостях "Милан". Алессио Дионизи вынужден признать, что на грандов его команда собирается лучше. Хотя, возможно, на этот раз серию поможет создать переход на игру в три чистых опорника впервые в сезоне. Возможно, начала серию "Болонья". Тяжелая победа в концовке над "Специей" вывела ее на девять очков в четырех турах и на лучшие первые 14 туров по очкам с 2002-го года.

В борьбе против вылета лучше всех выглядит "Сампдория". Роберто Д"Аверсу реально поддержали в руководстве, и его команда уже с двумя победами подряд и пятью забитыми. Остальные же страдают. "Удинезе" и "Дженоа" с одной победой на двоих в последних 22-ух матчах, не особо старались победить и в очном. "Специя" добавляет в обороне дома, но все равно ее трижды выручил каркас ворот, а в итоге серия из трех матчей без поражений на "Пикко" прервалась против середняка.

"Кальяри" и "Салернитана" сыграли между собой вничью и не сдвинулись со дна. Хозяева нанесли в 2.5 раза больше ударов по воротам и должны были побеждать, но отошли в оборону после гола на 73-ей минуте и пропустили на 90-ой. Объяснить этот отход и результат Вальтер Маццарри оказался не в состоянии.

Лучший игрок тура - Дрис Мертенс ("Наполи"). Как в лучшие времена

Прорыв тура - "Сассуоло". Вновь победа в гостях над грандом после неудач против аутсайдеров

Разочарование тура - "Милан". Худший матч за полгода

Лучший вратарь тура - Гульельмо Викарио ("Эмполи"). Его шесть сейвов оставили команду на плаву до концовки дерби

Лучший тренер тура - Алессио Дионизи ("Сассуоло"). Тактический разгром "Милана"

# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполи 14 11 2 1 35 2 Милан 14 10 2 2 32 3 Интер 14 9 4 1 31 4 Аталанта 14 8 4 2 28 5 Рома 14 8 1 5 25 6 Фиорентина 14 7 0 7 21 7 Ювентус 14 6 3 5 21 8 Лацио 14 6 3 5 21 9 Болонья 14 6 3 5 21 10 Эллас Верона 14 5 4 5 19 11 Эмполи 14 6 1 7 19 12 Сассуоло 14 5 3 6 18 13 Торино 14 5 2 7 17 14 Удинезе 14 3 6 5 15 15 Сампдория 14 4 3 7 15 16 Венеция 14 4 3 7 15 17 Специя 14 3 2 9 11 18 Дженоа 14 1 7 6 10 19 Кальяри 14 1 5 8 8 20 Салернитана 14 2 2 10 8

Фото - Ansa