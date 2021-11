Буффон on fire. 43-летний Джанлуиджи вновь потянул пенальти за Парму

43-летний голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон отразил уже 3-й пенальти в рамках текущего сезона серии B. На этот раз опытный вратарь доказал свое мастерство в матче с "Комо" (1:1). На экваторе первого тайма вратарь "Пармы" отразил выстрел с точки от Этторе Глиоцци, намертво забрав мяч в руки после удара оппонента.

