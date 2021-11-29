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Буффон on fire. 43-летний Джанлуиджи вновь потянул пенальти за Парму
Он продолжает тащить!
Getty Images / Global Images Ukraine
43-летний голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон отразил уже 3-й пенальти в рамках текущего сезона серии B. На этот раз опытный вратарь доказал свое мастерство в матче с "Комо" (1:1). На экваторе первого тайма вратарь "Пармы" отразил выстрел с точки от Этторе Глиоцци, намертво забрав мяч в руки после удара оппонента.
Buffon out here saving penalties at 43 years of age ???? #ComoParma— Sacha Pisani (@Sachk0) November 28, 2021
pic.twitter.com/koOUkVq1so
Для Буффона этот отраженный пенальти стал 38-м в карьере. Напомним, ранее Джанлуиджи выступал за "Ювентус", "ПСЖ" и сборную Италии.
Самый возрастной в Италии вратарь, отбивший 11-метровый – Андреа Пьеробон из "Читтаделлы", сделавший это в 2014-м (44 года и 8 месяцев). Пока Джиджи до этого рекорда рановато.
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