Буффон on fire. 43-летний Джанлуиджи вновь потянул пенальти за Парму

43-летний голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон отразил уже 3-й пенальти в рамках текущего сезона серии B. На этот раз опытный вратарь доказал свое мастерство в матче с "Комо" (1:1). На экваторе первого тайма вратарь "Пармы" отразил выстрел с точки от Этторе Глиоцци, намертво забрав мяч в руки после удара оппонента.

Buffon out here saving penalties at 43 years of age ???? #ComoParma



pic.twitter.com/koOUkVq1so — Sacha Pisani (@Sachk0) November 28, 2021

Для Буффона этот отраженный пенальти стал 38-м в карьере. Напомним, ранее Джанлуиджи выступал за "Ювентус", "ПСЖ" и сборную Италии.

Самый возрастной в Италии вратарь, отбивший 11-метровый – Андреа Пьеробон из "Читтаделлы", сделавший это в 2014-м (44 года и 8 месяцев). Пока Джиджи до этого рекорда рановато.