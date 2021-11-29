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Дженоа и Сампдория интересуются защитником Милана

Италия
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Игрок не выходил на поле в текущем сезоне

Дженоа и Сампдория интересуются защитником Милана

parma

Новина українською

Защитник "Милана" Андреа Конти может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Николо Скиры, 27-летнем футболистом интересуются "Дженоа" и "Сампдория".

Контракт защитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года.

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В статье: Милан Андреа Конти Дженоа Сампдория
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