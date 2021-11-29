Италия
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Капитан Ромы пропустит несколько недель из-за травмы
Игрок пройдет медобследование
Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини получил травму в матче 14-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0), пишет La Gazzetta dello Sport.
По словам главного тренера "волков" Жозе Моуринью, на восстановление 25-летнему футболисту потребуется несколько недель. В ближайшее время итальянец пройдет медицинское обследование.
Пеллегрини в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи.
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