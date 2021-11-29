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Джанлуиджи Доннарумма – лучший вратарь по версии France Football

Италия
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Запасной в "ПСЖ" – лучший в мире

Джанлуиджи Доннарумма – лучший вратарь по версии France Football

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

France Football объявил обладателя награды вратаря года – им стал голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.

В прошлом сезоне Джанлуиджи выиграл Евро со сборной Италии. Его также признали игроком турнира.

Сейчас итальянец выступает за "ПСЖ", соревнуясь за место в воротах с Кейлором Навасом.

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В статье: Италия Золотой мяч Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ france football
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