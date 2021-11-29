Джанлуиджи Доннарумма – лучший вратарь по версии France Football

France Football объявил обладателя награды вратаря года – им стал голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.

В прошлом сезоне Джанлуиджи выиграл Евро со сборной Италии. Его также признали игроком турнира.

Сейчас итальянец выступает за "ПСЖ", соревнуясь за место в воротах с Кейлором Навасом.