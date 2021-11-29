Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джанлуиджи Доннарумма – лучший вратарь по версии France Football
Запасной в "ПСЖ" – лучший в мире
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
France Football объявил обладателя награды вратаря года – им стал голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.
В прошлом сезоне Джанлуиджи выиграл Евро со сборной Италии. Его также признали игроком турнира.
Сейчас итальянец выступает за "ПСЖ", соревнуясь за место в воротах с Кейлором Навасом.
The 2021 #tropheeyachine is... @gigiodonna1 ???????? of @PSG_inside ! #ballondor" pic.twitter.com/IVGmTkEvr7— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гладкий: Мне этот 7 номер в Динамо будет икаться всю жизнь
- Агент Ярмоленко отреагировал на информацию об интересе Дженоа
- "Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе
- Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...