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Дженоа – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура Серии А
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 15-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Миланом".
Подтекст более чем понятен. Например, 11 декабря "Ливерпуль" примет на "Энфилде" "Астон Виллу" под руководством Стивена Джеррарда! А вот на Апеннинах "Дженоа" Андрея Шевченко примет "Милан", важнейший клуб в карьере украинца. Сможет ли команда из Генуи удивить претендента на Скудетто? Как болельщики "россонери" будут приветствовать Андрея Николаевича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 декабря – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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