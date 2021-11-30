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Дженоа – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура Серии А

Италия
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Дженоа – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 15-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Миланом".

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Подтекст более чем понятен. Например, 11 декабря "Ливерпуль" примет на "Энфилде" "Астон Виллу" под руководством Стивена Джеррарда! А вот на Апеннинах "Дженоа" Андрея Шевченко примет "Милан", важнейший клуб в карьере украинца. Сможет ли команда из Генуи удивить претендента на Скудетто? Как болельщики "россонери" будут приветствовать Андрея Николаевича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 декабря – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Андрей Шевченко Серия А Чемпионат Италии Дженоа (Генуя) Милан Трансляция Аудио онлайн стрим
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