Дженоа – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 15-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Миланом".

Подтекст более чем понятен. Например, 11 декабря "Ливерпуль" примет на "Энфилде" "Астон Виллу" под руководством Стивена Джеррарда! А вот на Апеннинах "Дженоа" Андрея Шевченко примет "Милан", важнейший клуб в карьере украинца. Сможет ли команда из Генуи удивить претендента на Скудетто? Как болельщики "россонери" будут приветствовать Андрея Николаевича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 декабря – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко