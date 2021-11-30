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Важный футболист группы атаки Ювентуса не сыграет до конца года
Аллегри терпит потери
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза угодил в лазарет. Он пропустит несколько поединков из-за травмы, полученной в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (0:1). Известно, что повреждение носит мышечный характер. Кьеза не вышел на второй тайм игры против "бергамасков", а уходил на перерыв хромая. Федерико заменил тезка Бернардески. Также в лазарете пребывает Уэстон Маккенни, однако травма американца не такая серьезная, он должен скоро вернуться на поле.
Федерико прошел медобследование, которое показало у него травму задней поверхности бедра. Кьеза сможет оформить камбэк после рождественской паузы, приблизительно в январе 2022 года.
В текущем сезоне Серии А 24-летний Федерико сыграл 12 матчей, забил 1 гол. В ЛЧ он провел 4 поединка и забил 2 мяча.
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