Колосс пробивает дно. Ювентус падает все ниже

Последним сезоном Серии А, который "Ювентус" начал так плохо - 21-им очком после 14-ти туров - был сезон 1998/99, когда в итоге закончил седьмым. Еще в сентябре, по итогам четырех туров, он оформил свое худшее начало за 63 года. По забитым мячам идет всего 13-ым в лиге (18). По очкам - седьмым, отставая на семь от четвертого места и на 14 - от первого. И все это сопровождается , грозящих новым Кальчополи. Колосс падает. И неясно, какое дно еще пробьет.

Не первое падение

Причин такого падения, как всегда, много. И большинство давние. Судьбы клубов, клубных сезонов решает фундамент. Клубный и командный, административный, экономический, скаутский, игровой, ментальный. У "Ювентуса" сейчас вообще нет никакого фундамента. Он управляется не как большой клуб, не как большая команда, похоже, с многочисленными нарушениями закона. Нет прилива свежей крови, новых взглядов. Нет того, кто способен заявить боссу о его ошибке, спорить с ним.

Три года, после ухода Джузеппе Маротты, не было Генерального директора. Сейчас пришел Маурицио Арривабене. Из Феррари, то есть из семьи Аньелли. Феррари, который сейчас в худшем кризисе за последние лет 30. Спортивным директором до лета был Фабио Паратичи, работавший в клубе десять лет. А теперь - его экс-помощник Федерико Черубини, который в клубе девять. Разумеется, долго в клубе и Андреа Аньелли, и вице-президент Павел Недвед. Слишком долго.

Для "Ювентуса" такие падения - не новость. Не случайно сериал о нем, вышедший на днях, называется "Все или ничего". Такова философия клуба. Первое место - все, остальное - ничего. Это помогает побеждать, но это и мешает держать удар, собираться в тяжелые моменты. Массимилиано Аллегри сейчас заявляет, что "Юве" - середняк, не претендент на Скудетто, и когда уяснит это - станет легче и что-то хорошее начнется. Такие слова в этом клубе неприемлемы. Тренер требует спокойствия: "Возбуждение порождает бардак". Но бардак рулит.

После золотой эры Джованни Трапаттони и Мишеля Платини в 80-х "Юве" сразу же скатился на 7-8 места и не брал Скудетто девять лет. Тогда в панике он также решил полностью изменить концепцию и перейти на яркий футбол. Привел Луиджи Майфреди с его "шампанским футболом", теперь - Маурицио Сарри. После этого решил позвать свою легенду без тренерского опыта. Тогда - Дино Дзоффа, теперь - Андреа Пирло. Затем же вернул Трапаттони. И Джованни во второй, трехлетней каденции с клубом взял лишь один трофей - Кубок УЕФА.

После золотой эры Марчелло Липпи он также взял яркого тренера Карло Анчелотти и сразу же упал на седьмое место. Оставаясь без Скудетто три года. А затем вернул Липпи. Даже после Кальчополи за шесть лет без Скудетто искал и ярко атакующих тренеров, и легенд клуба без тренерского опыта. И также был седьмым.

То есть, на эти грабли он наступает не впервые.

Странно, что не раньше

Процесс, приведший к нынешнему коллапсу, совершенно ясен. Четыре года назад "Ювентус" достиг потолка клубного развития. После семи лет с прибылью он впервые завершил год с убытком. С целью найти новые денежные ресурсы Аньелли и компания решили сделать клуб привлекательным для молодёжи и американского рынка, сменили лого, решили перейти на яркий футбол, выбросили мастера трансферов Маротту за то, что не силен в маркетинге. И за то, что противился авантюре Криштиану Роналду.

С Мароттой ушла его гениальная способность находить отличных свободных агентов. Новый трансферный лидер Паратичи начал авантюру Криштиану, лишь увеличившую дырищу в бюджете. А в остальных трансферах, особенно пытаясь повторить трюки бывшего босса со свободными агентами, оглушительно проваливался. Навесив на клуб огромные зарплаты провальных игроков. А Аньелли в то же время начал агрессивно продвигать проект Суперлиги, из-за чего даже частично забросил дела в клубе и не желал вмешиваться.

Нынешнее расследование против "Ювентуса" кружится вокруг стиля работы, который уже окрестили "менеджментом Паратичи".

Ухудшающееся экономическое положение вынудило привлекать денежные вливания на сотни миллионов евро от акционеров, то есть от семьи. Что рассорило Аньелли с кузеном Джоном Элканном, боссом всего семейного холдинга. В целом же выходит, что Аньелли, Недвед, Паратичи показали свое умение отлично работать со скромным бюджетом, который был восемь-десять лет назад. Но когда нужно было уже оперировать большими деньгами - они провалились и в управленческом плане "съехали с катушек". Они просто не Топ-менеджеры.

Разумеется, все это отражалось и на команде. Появились проблемы Роналду и баланса игры при нем. Капитан Джорджо Кьеллини открыто признал, что с португальцем в команде игроки поверили в то, что все будет легко, что он сделает все сам. И потому снизили к себе требования. И что его поздний уход шокировал клуб и помешал подготовиться. Из шока и лени они, похоже, так и не вышли. Да и не могли выйти так быстро, поскольку уход такого игрока никогда бесследно не проходит. После него нужно перестраивать все заново.

Так что в сущности, падение в турнирной таблице должно было начаться ещё раньше. Не началось оно из-за провального десятилетия "Милана" и "Интера", начавших выбираться лишь в последние годы. Из-за наивности и скромности "Аталанты". Из-за своих административных проблем "Ромы", "Наполи" и "Лацио" с их неуравновешенными президентами. Теперь же все эти клубы стабилизировались, успокоились, начали вкладывать больше. И начали терзать бывшего гегемона.

Просто слабый состав

Аллегри получил в наследство слабый состав. В его первую каденцию тройка опорников Хедира-Пьянич-Матюиди была недооцененной. Реально мощной. Она вывела команду в финал Лиги Чемпионов-2017. Она уже с Сарри выдала отличный первый круг сезона 2019/20. Однако зимой 2019-го Хедира сломался, а Матюиди уехал в США. С тех пор и началось падение. И ничего похожего на замену им до сих пор не нашли. Сейчас и Пьянича нет.

Бонуччи и Кьеллини уже слишком стары. Они могут выдать концентрированный турнир, как на Евро. Но не целый сезон. Их наследник Матейс Де Лихт изначально приходил в "Ювентус" с концепцией "научиться в Италии обороне и свалить в "Барселону". Не получается ни то, ни другое. А, кроме голландца, в обороне Данило, Алекс Сандро, Куадрадо, Щесны, Де Шильо, Ругани. Они устарели и по возрасту, и уж точно морально. Двоих последних болельщики уже даже в страшных снах не видели возвращающимися в клуб из аренд. Но Аллегри вернул их.

В других линиях молодёжь есть. Центр поля сейчас весь молод. Хотя как раз ему позарез нужен опыт. Доходит до того, что наибольший баланс команде придаёт... Федерико Бернардески. Еще один страшный сон.

В последних шести матчах лиги и Лиги Чемпионов, в которых он играл много, команда одержала шесть побед. В семи не таких - всего две. После его выходов на замену ещё и сравняли счёт против "Интера" и добавили во втором тайме против "Аталанты". Если выходит, что Федерико - важнейший игрок команды в тактическом плане...

Ну а в атаке в клубе вновь полагаются на Пауло Дибалу. Кьеллини даже заявил на камеру: "Это теперь его команда". Дибалу, который в последние годы часто травмируется, а лидером не был никогда. Голы же ожидают от Альваро Мораты, который всю свою карьеру преуспевал как форвард ротации (в том числе и в "Ювентусе"), а как главный в "Челси" и "Атлетико" выглядел смешно. Да, есть Федерико Кьеза. Но, как заметили в Gazzetta Dello Sport, он - автономная республика. Создаёт и завершает сам. Командную игру вокруг него не построить.

Вот и выходит, что атака "Юве" выглядит просто жалко, и соперники её не боятся. Потому с сентября команда забила более одного мяча лишь в одном матче лиги, да и тогда оба с пенальти. Потому не боятся уже и "Алльянц Стадиум". В сезоне 2021/22 в лиге "Юве" проиграл там уже трижды. В 2021-ом году - пять раз, при том, что в 2015-2020 вместе - всего четыре. За последние 16 месяцев - семь раз, а до этого за восемь лет на новом стадионе - всего пять. И уже не оправдаться пустыми трибунами. Сейчас они не пусты. И оглушительно свистят.

Вредный отпуск

Насколько велика роль Аллегри в таком начале сезона? Он не понял, куда попал, не понял, что за два года его отпуска его "Ювентус" исчез, будто и не был. Он до сих пор верит, что с серией 1:0 можно достичь успеха (уже была такая из четырёх), до сих пор говорит о прививании игрокам наслаждения от обороны. Не понимая, что в Серии А играют на атаку и доминируют. Его команда просто не умеет работать с мячом, всего 11-ая по владению и слишком часто сидит в обороне как аутсайдер.

Макс сих пор уверен, что команду вскоре ждёт "весёлый путь наверх".

Его примитивная схема 4-4-2 с опорником Рабио в качестве левого вингера не работает и вызывает раздражение. Как и его слова о середняке, о нормальном уровне игры почти во всех матчах. Он набрал на семь очков меньше, чем на этой стадии Пирло и на 15 - чем Сарри, потерпел лишь на 1-2 поражения меньше в первых 14-ти турах (5), чем они за весь сезон.

Впрочем, развалили здесь все ещё до него.

Сарри называл "Ювентус" не поддающимся тренировке, Пирло практически согласился. Аллегри уже думает так же. Его отчаянные крики вроде "и эти дер... игроки хотят играть за "Ювентус", слова Кьеллини тренеру "это не команда"... Всего два фола в первом тайме матча против "Аталанты", в котором, как заявил Маттео Марани из Sky Italia, у "Ювентуса" был последний шанс начать догонять лидеров лиги. Команда сыта, отягощена трофеями, верит в свою непобедимость и непогрешимость, не хочет учиться. И даже молодёжь заражается всем этим.

Массимилиано отвергает какие-либо революции, изобретения, говорит, что нужно начать с простых вещей, нужны порядок, тишина, конкретность. "Нужно выйти из шторма, а не бороться с ним". "Нужно избавиться от легкомыслия в обороне". "Нужно заткнуть рты, крутить педали и пахать". В принципе, слова верные. По-прежнему верит, что сезон начинается в марте. Но с тем, что творится в клубе, с функционерами и болельщиками, отказывающимися понимать, что гегемония закончилась и нужно строить все с нуля, тишины точно не будет.

Фото - Ansa