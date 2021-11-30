GdS: Роналду получал от боссов Ювентуса незаконные дополнительные выплаты во время локдауна

Туринский "Ювентус" мог осуществлять дополнительные переводы португальскому нападающему Криштиану Роналду и не вносить их в свою финансовую отчетность.

По информации La Gazzetta dello Sport, сейчас следователи уделяют особое внимание трансферу Роналду и периоду пребывания игрока в итальянском клубе. Изучаются финансовые детали перехода и контракт между сторонами, бумаги сравнивают с данными из телефонных разговоров.

Дело в том, что в договоре не были прописаны выплаты за достижение индивидуальных целей, предусматривался лишь не очень большой бонус за Скудетто. А в телефонных разговорах регулярно упоминаются ежемесячные платежи для Роналду во время локдауна (март – апрель 2020-го), хотя другие игроки "Ювентуса" в тот период понижали свои оклады.