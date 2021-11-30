Серия А. Аталанта без Малиновского легко громит Венецию

Серия А. 15-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Венеция" 4:0

Голы: Пашалич 7, 12, 67, Коопмейнерс 57

"Аталанта": Муссо, Джимсити (Толой 90), Демираль (Скальвини 76), Паломино, Хатебур, Пессина (Де Роон 63), Коопмейнерс, Пеццелла, Иличич (Миранчук 77), Пашалич, Муриэль (Пикколи 77)

"Венеция": Ромеро, Ампаду, Кальдара, Чеккарони, Хапс (Шнегг 71), Мадзокки (Чрнигой 46), Бузио (Араму 58), Кийин (Перец 58), Тессманн, Йонсен (Свобода 71), Анри

Предупреждениe: Ампаду 81

Победа над "Ювентусом" в гостях была воспринята в "Аталанте" с бурной радостью. Логично, ведь стала первой такой в лиге за 32 года. Президент клуба Антонио Перкасси назвал её исторической, радостью для всего города. В целом команда на ходу, с пятью победами, двумя ничьими и 18-ю забитыми в семи последних матчах лиги. В такой ситуации следующий матч мог стать подводным камнем. Тем более дома, где набрала лишь девять очков из 21-го возможного. Но бергамцы не позволили себе споткнуться.

Джан Пьеро Гасперини выполнил семь замен по сравнению с матчем в Турине, первый тайм команда провела в целом далеко не на полную мощь, не очень быстро и далеко не всегда остро. По ударам в створ ворот "Венеция" не отступила. Первый такой был ее - Бузио проверил Муссо издали. На 21-ой минуте Анри принял длинный мяч и проверил с 14-ти метров. Впрочем, к тому времени команду бельгийца уже дважды раскатали вокруг ее штрафной с итоговым пасом вглубь на Пашалича. Отдавали Иличич и Муриэль.

Второй тайм начался точно как и первый. Муссо пришлось отбивать удар издали. Чрнигоя. А Пашалич, вновь выведенный в центр штрафной, также остановился на вратаре. Но довольно быстро "Аталанта" забила третий. Коопмейнерса оставили свободным с мячом в полукруге перед штрафной, и тот ударом низом забил свой первый мяч за клуб. А далее ещё и Муриэль не реализовал выход на вратаря, попав в стойку.

Руслан Малиновский получил отдых и остался на скамье запасных.

Не приложив особо серьезных усилий, "Аталанта" легко побеждает, оформляет серию из четырех побед в лиге подряд и приближается вплотную к третьему месту. А "Венеция" рискует подпустить к себе зону вылета.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сампдория" 3:1

Голы: Кальехон 24, Влахович 32, Соттил 45 - Габбьядини 15

"Фиорентина" одержала свою большую победу на тур раньше, чем "Аталанта". 4:3 над "Миланом". И уже успела натолкнуться на подводный камень. Проиграла дерби "Эмполи", ведя в счете на 86-ой минуте. Сегодня она ещё и начинала плохо. Габбьядини пробил головой. Однако довольно скоро Кальехон прокрался как в лучшие годы в "Наполи" и замкнул заброс Соттила. Затем Бонавентура навесил на Влаховича. 12-й гол серба в сезоне. А в самой концовке первого тайма Соттил добил после удара Бонавентуры. Во втором же тайме голов не было.

Флорентийцы на шестом месте, опережая на три очка "Лацио" и "Ювентус". Хотя у этих двоих матч в запасе. А "Сампдория" после двух побед подряд вновь проиграла, осталась по очкам наравне с "Венецией" и опасается того же, что и она.