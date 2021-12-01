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Аталанта - Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта – Венеция, чемпионат Италии, 30 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта – Венеция, которые встречались в 15-м туре итальянской Серии А. Игра оказалась достаточно простой для команды из Бергамо. Подопечные Гасперини забили четырежды, хет-трик на счету Пашалича. Руслан Малиновский участия в поединке не принимал. Победа позволила Аталанте догнать Интер по набранным очкам, но нерадзурри свой матч сыграют сегодня.
Серия А. 15-й тур
Аталанта – Венеция 4:0
Голы: Пашалич 7, 12, 67, Копмайнерс 57
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