Аталанта - Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта – Венеция, которые встречались в 15-м туре итальянской Серии А. Игра оказалась достаточно простой для команды из Бергамо. Подопечные Гасперини забили четырежды, хет-трик на счету Пашалича. Руслан Малиновский участия в поединке не принимал. Победа позволила Аталанте догнать Интер по набранным очкам, но нерадзурри свой матч сыграют сегодня.

Серия А. 15-й тур

Аталанта – Венеция 4:0

Голы: Пашалич 7, 12, 67, Копмайнерс 57