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Аллегри – о победе над 20-й командой лиги: Пора возвращать долги – Юве потерял очень много очков

Италия
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Мнение Макса

Аллегри – о победе над 20-й командой лиги: Пора возвращать долги – Юве потерял очень много очков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча Серии А с "Салернитаной" (2:0). Цитирует главного тренера "Старой синьоры" Football Italia.

"Парни показали хорошую игру и могли забить больше. Против "Салернитаны", учитывая поддержку их болельщиков, было нелегко. Во втором тайме в нашей штрафной площадке постоянно была опасность после их прострелов с флангов".

"Мы потеряли слишком много очков. Наши молодые игроки – талантливые ребята, но не забываем, что развитие осуществляется исключительно через опыт, через исправление ошибок и понимание, когда нужно атаковать, а когда – обороняться. Вчера на тренировке мы отрабатывали игру в пас, а сегодня я больше фокусировал внимание на психологии. Нам всем – игрокам, тренерскому штабу, болельщикам – пора возвращать долги "Ювентусу".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Салернитана
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.12.2021 в 10:04
Нах Юве!
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