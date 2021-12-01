Аллегри – о победе над 20-й командой лиги: Пора возвращать долги – Юве потерял очень много очков

Алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча Серии А с "Салернитаной" (2:0). Цитирует главного тренера "Старой синьоры" Football Italia.

"Парни показали хорошую игру и могли забить больше. Против "Салернитаны", учитывая поддержку их болельщиков, было нелегко. Во втором тайме в нашей штрафной площадке постоянно была опасность после их прострелов с флангов".

"Мы потеряли слишком много очков. Наши молодые игроки – талантливые ребята, но не забываем, что развитие осуществляется исключительно через опыт, через исправление ошибок и понимание, когда нужно атаковать, а когда – обороняться. Вчера на тренировке мы отрабатывали игру в пас, а сегодня я больше фокусировал внимание на психологии. Нам всем – игрокам, тренерскому штабу, болельщикам – пора возвращать долги "Ювентусу".