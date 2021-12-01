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Дженоа – Милан: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча

Италия
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Смотреть онлайн трансляция матча Дженоа – Милан, чемпионат Италии, 1 декабря 2021

Дженоа – Милан: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Андрей Шевченко проведет третий матч во главе Дженоа. В этот раз этот матч будет особенным для украинского тренера, ведь в соперниках - его фактически родной клуб, с которым он добился мировой славы. Но времени для сантиментов нет - Дженоа нужно добывать очки, чтобы покинуть опасную зону. И период подходящий - красно-черные не выиграют в трех матчах Серии А, а в двух последних вообще проиграл. Удастся ли грифонам продолжить эту негативную тенденцию? Смотрите в прямом эфире матч Дженоа - Милан в 21:45.

Серия А. 15-й тур
1 декабря. Генуя. Луиджи Феррарис
Дженоа 21:45 Милан

Трансляция этого и других матчей итальянской Серии А доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Дженоа (Генуя) Милан
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