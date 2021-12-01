Дженоа – Милан: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча

Андрей Шевченко проведет третий матч во главе Дженоа. В этот раз этот матч будет особенным для украинского тренера, ведь в соперниках - его фактически родной клуб, с которым он добился мировой славы. Но времени для сантиментов нет - Дженоа нужно добывать очки, чтобы покинуть опасную зону. И период подходящий - красно-черные не выиграют в трех матчах Серии А, а в двух последних вообще проиграл. Удастся ли грифонам продолжить эту негативную тенденцию? Смотрите в прямом эфире матч Дженоа - Милан в 21:45.

Серия А. 15-й тур

1 декабря. Генуя. Луиджи Феррарис

Дженоа 21:45 Милан

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