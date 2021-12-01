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Ибрагимович: Месси живёт футболом, но Золотой мяч заслужил Левандовский
Златан отдал бы свой голос поляку
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о противостоянии форвардов "ПСЖ" Лионеля Месси и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а также о результатах церемонии вручения "Золотого мяча".
"Месси или Роналду? Оба – очень сильные футболисты. Я выбираю Месси в том числе потому, что мы играли в одной команде. У нас профессиональные отношения. Лионель живёт футболом. Но в этом году "Золотой мяч" заслужил Левандовски", – цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.
Напомним, второе место в голосовании за право получить "Золотой мяч" — 2021 занял Роберт Левандовски из "Баварии". Третий – Жоржиньо из "Челси". За ним расположился форвард "Реала" Карим Бензема.
Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.
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