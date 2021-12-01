  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович: Месси живёт футболом, но Золотой мяч заслужил Левандовский
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович: Месси живёт футболом, но Золотой мяч заслужил Левандовский

Италия
(1 голосов)

Златан отдал бы свой голос поляку

Ибрагимович: Месси живёт футболом, но Золотой мяч заслужил Левандовский

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о противостоянии форвардов "ПСЖ" Лионеля Месси и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а также о результатах церемонии вручения "Золотого мяча".

"Месси или Роналду? Оба – очень сильные футболисты. Я выбираю Месси в том числе потому, что мы играли в одной команде. У нас профессиональные отношения. Лионель живёт футболом. Но в этом году "Золотой мяч" заслужил Левандовски", – цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.

Напомним, второе место в голосовании за право получить "Золотой мяч" — 2021 занял Роберт Левандовски из "Баварии". Третий – Жоржиньо из "Челси". За ним расположился форвард "Реала" Карим Бензема.

Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Златан Ибрагимович Золотой мяч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.12.2021 в 17:02
Зауважал, все по красоте сказал.
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
01.12.2021 в 16:00
Ибра, сейчас тебе из Шепетовки отпишутся и приведут уйму абстрактных аргументов почему это не так.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...