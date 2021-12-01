Ибрагимович: Если бы Доннарумме дали то, что он просил, он бы остался в Милане

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о свисте фанатов итальянского клуба в адрес голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, который летом перешел из "Милана" в "ПСЖ". Вратарь столкнулся к огромной волной хейта после ухода.

– Освистывать Доннарумму было правильно или нет?

– Джиджо – отличный вратарь. Если бы ему дали то, о чем он просил, он бы остался в "Милане".

Теперь он должен сделать все возможное, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ". Южноамериканцы ни в коем случае не станут навязывать, чтобы основным оставался тот другой парень. Джиджо сильнее, – сказал Ибрагимович.

Напомним, что Доннарумма выступал за основной состав "Милана" 6 лет. Минувшим летом он ушел бесплатно, так как клуб не продлил соглашение на условиях голкипера и его агента Мино Райолы.