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Ибрагимович: Если бы Доннарумме дали то, что он просил, он бы остался в Милане
Также швед сказал, что итальянец сильнее Кейлора
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о свисте фанатов итальянского клуба в адрес голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, который летом перешел из "Милана" в "ПСЖ". Вратарь столкнулся к огромной волной хейта после ухода.
– Освистывать Доннарумму было правильно или нет?
– Джиджо – отличный вратарь. Если бы ему дали то, о чем он просил, он бы остался в "Милане".
Теперь он должен сделать все возможное, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ". Южноамериканцы ни в коем случае не станут навязывать, чтобы основным оставался тот другой парень. Джиджо сильнее, – сказал Ибрагимович.
Напомним, что Доннарумма выступал за основной состав "Милана" 6 лет. Минувшим летом он ушел бесплатно, так как клуб не продлил соглашение на условиях голкипера и его агента Мино Райолы.
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