Серия А. Специя и Коваленко борются, но проигрывают Интеру, поражение Ромы

Серия А. 15-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Специя" 2:0

Голы: Гальярдини 36, Лаутаро Мартинес 58 (пенальти)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Димарко, Думфриз, Гальярдини (Видаль 87), Брозович (Весино 87), Чалханоглу (Сенси 69), Перишич, Лаутаро Мартинес (Джеко 73), Корреа (Алексис Санчес 74) .

"Специя": Проведель, Амиан (Феррер 46), Эрлич, Христов, Кивьор, Реца (С. Бастони 46), Сала (Бурабия 64), Коваленко (Маджоре 64), Гьяси, Сальседо (Верде 69), Манай

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 44 - Манай 31, Кивйор 56

В нынешнем сезоне "Интер" еще ни разу не выигрывал три матча Серии А подряд. Сегодня он получил отличный шанс. И заслуженный. Он в блестящей форме, первый в лиге по забитым мячам, набрал 13 очков из 15-ти последних возможных. Его уже видят сильнейшим претендентом на Скудетто. Дома же на его счету были 20 побед и три ничьи в 23-ех последних матчах. Против такого соперника "Специя", 17-ая команда лиги и одна из худших по пропущенным на этой стадии в 21-ом веке (32), не должна была устоять.

Вообще-то, стояла она неплохо. Несколько ослабленный травмами и ротацией (в "старте" не было Де Фрая, Бастони, Джеко, Бареллы) "Интер" из 14-ти ударов по воротам и 67-ми процентов владения мячом в первом тайме извлёк мало. Удары с 17-20 метров Лаутаро (три) и Думфриза опасными не назвать, Корреа дважды блокировали в штрафной. Лишь розыгрыш с пяткой Лаутаро и ударом Гальярдини с 14-ти метров был классным. А "Специя" на последних секундах тайма подала угловой на голову Амиана, и тогда Ханданович спас.

Подавал этот угловой Виктор Коваленко. В предыдущем голевом моменте "Специи", вот в эти два раза и вышедшей из "автобуса" он также принимал участие. Послал мяч в штрафную Сальседо, а того заблокировали. Украинец играл на позиции правого из трех опорников. Хотя иногда смещался и влево. Мяча касался он крайне редко, и даже реже, чем большинство партнеров по команде. Но в обороне работал тяжело.

Второй тайм "Специя" начала с большим желанием владеть мячом. Но и "Интер" явно собирался воспользоваться образовавшимся простором. Вторая линия обороны гостей, то есть опорники, проваливалась раз за разом. Корреа прорвался слева и чуть не сломал перекладину, дальний выстрел Чалханоглу потащил Проведель. А попытку Лаутаро после финтов Кивйор остановил рукой. Аргентинец реализовал пенальти. Сразу после этого Чалханоглу еще и вывели на вратаря. Проведель спас.

В целом после 2:0 "Интер" уже принялся отдыхать. Беречь силы к матчу против "Ромы" в гостях. А Коваленко заменили.

"Нерадзурри" обходят "Милан" и приближаются вплотную к "Наполи". Которые в этом туре, правда, еще не играли. Есть вопросы к атаке подопечных Симоне Индзаги, но свой минимум она делает. А оборона делает максимум. Общий же темп набoра очков очень быстрый. 16 из 18-ти последних возможных.

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Болонья. "Ренато Даль"Ара"

"Болонья" - "Рома" 1:0

Гол: Сванберг 35

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель, Теат, Сков-Ольсен (Де Сильвестри 80), Сванберг, Домингес (Виньято 90), Хики, Сориано, Барроу (Орсолини 90), Арнаутович (Сансоне 17)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Винья 73), Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Верету (Кристанте 64), Диавара (Перес 46), Мхитарян, Эль-Шаарави (Шомуродов 52), Дзаньоло, Абрахам

Предупрeждения: Сориано 38, Сансоне 90 - Абрахам 46, Перес 59, Дзаньоло 72, Карсдорп 90

"Рома" одержала три победы подряд во всех турнирах, не пропустив ни одного мяча. Чем вроде бы вернула спокойствие и уверенность в себе. Жозе Моуриньо радостно отмечал и прогресс в обороне, и прежде всего - характер игроков, их сплоченность, тяжелую работу и желание бороться. Профессионализм. Особенно отмечая запасных. Тех самых, которых еще месяц назад смешивал с грязью и посылал на трибуны. В принципе, они действительно добавили. Вся команда добавила. Но до идиллии еще очень рано. Что сегодняшний матч ясно показал.

"Дженоа" римляне пробили лишь на 82-ой минуте, против "Торино" отбивались весь матч и победили со счетом 1:0. Ну а "Заря" - это совсем другой турнир. Другой турнир для команды Моуриньо и игра в гостях. На выездных матчах они слабы, в Болонью ехали лишь с девятью из 21-го возможного очка. Ехали к команде, которая в свою очередь набрала девять очков на всех полях. Но не из 21-го, а из 12-ти возможных. Она в очень хорошей форме. И также добавила в обороне, перейдя, как и "Рома", на игру с тремя центральными защитниками.

В целом большая часть матча была вязкой, равной, с недостатком ударов по воротам. "Рома" и держала мяч, и пробивала чаще, но никак не эффективнее. Абрахам не попал головой и не сумел перебросить Скорупски издали. А у Сванберга довольно случайный удар низом издали залетел. Энергичная игра началась лишь примерно в последней четверти матча. Прежде всего - от гостей. Они организовывали опасные прорывы. Которые запарывали плохими пасами. Хороший пас Мхитарян замкнул мощно и прямо в Скорупски. На добивании Генрих перебросил неудачно.

В концовке матча римляне пытались давить, уже полностью отобрали мяч у соперника. И уже создавали. Но пенальти на Мхитаряне отменили из-за офсайда. А Скорупски отбил мощный удар Абрахама по центру и спас от автогола Теата.

"Рома" подтверждает свою плохую гостевую форму и недостаточно хорошую общую. Она просто недостаточно грозна. Особенно - в атаке без своего капитана и главного креативщика Лоренцо Пеллегрини. А "Болонья" переиграла дома обе римские команды и подтверждает хорошую общую форму. Она всего в одном очке позади сегодняшнего соперника. Так что результат этого матча не должен удивлять.