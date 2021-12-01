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Златан не дает покоя Шеве. ВИДЕО, как Ибрагимович забил Дженоа ударом со штрафного

Италия
(1 голосов)

Швед открывает счет в матче Дженоа - Милан

Златан не дает покоя Шеве. ВИДЕО, как Ибрагимович забил Дженоа ударом со штрафного

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео первого гола в матче 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются Дженоа и Милан. Уже на десятой минуте встречи Златан Ибрагимович классно перебросил стенку и закрутил мяч под стойку ворот Сальваторе Сиригу. Для шведского ветерана это уже шестой гол в текущем чемпионате в девятом сыгранном матче. В итоге команда Андрея Шевченко проиграла первый тайм со счётом 0:2, на последних секундах отичился Мессіаш (видео появится позже). За ходом поединка следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Дженоа (Генуя) Милан лучшие голы
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Комментарии (6)
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Наш (Одесса)
01.12.2021 в 23:46
Эти ленивые вратари, которых харит прыгнуть, если им ВДРУГ показалосьт, что мяч идёт мимо... Прям как из УПЛ завезли им.
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simargl (Чернигов)
01.12.2021 в 23:34
Златан футбольный мега монстр!!!! Лучше б и Шева играл, толку, возможно, было бы больше )))
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2021 в 22:41
зачем Шева позорит своё имя --это же не Украина где колхозно -дворовой УПЛ
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kalan-86 (Анкара)
01.12.2021 в 22:57
У него все получится. Это займёт время, но он абсолютно точно справится со своей работой в Дженоа.
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Dimka26 (Чернигов)
01.12.2021 в 23:25
сколько времени даешь?
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simargl (Чернигов)
01.12.2021 в 23:32
От Шевы тут только имя и эмоции. Работают с командой, тренировочным процессом, планом на игру и тактикой его ассистенты. Пока они не запустили процессы... а дальше посмотрим
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