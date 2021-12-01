Златан не дает покоя Шеве. ВИДЕО, как Ибрагимович забил Дженоа ударом со штрафного

Вашему вниманию видео первого гола в матче 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются Дженоа и Милан. Уже на десятой минуте встречи Златан Ибрагимович классно перебросил стенку и закрутил мяч под стойку ворот Сальваторе Сиригу. Для шведского ветерана это уже шестой гол в текущем чемпионате в девятом сыгранном матче. В итоге команда Андрея Шевченко проиграла первый тайм со счётом 0:2, на последних секундах отичился Мессіаш (видео появится позже). За ходом поединка следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>