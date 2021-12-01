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Златан не дает покоя Шеве. ВИДЕО, как Ибрагимович забил Дженоа ударом со штрафного
Швед открывает счет в матче Дженоа - Милан
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео первого гола в матче 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются Дженоа и Милан. Уже на десятой минуте встречи Златан Ибрагимович классно перебросил стенку и закрутил мяч под стойку ворот Сальваторе Сиригу. Для шведского ветерана это уже шестой гол в текущем чемпионате в девятом сыгранном матче. В итоге команда Андрея Шевченко проиграла первый тайм со счётом 0:2, на последних секундах отичился Мессіаш (видео появится позже). За ходом поединка следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>
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