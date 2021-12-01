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Ударом головой перебросил голкипера. ВИДЕО второго гола Милана в ворота Дженоа

Италия
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Бразилец Мессиас забивает дебютный гол за россонери в Серии А

Ударом головой перебросил голкипера. ВИДЕО второго гола Милана в ворота Дженоа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч против Милана складывается не лучшим образом для Андрея Шевченко и его Дженоа. Первый тайм грифоны проиграли со счётом 0:2. Сначала Златан Ибрагимович забил отличным ударом со штрафного. А перед самым перерывом Жуниор Мессиас удвоил преимущество Милана. 30-летний бразилец, который только в прошлом сезоне дебютировал в высшем дивизионе Италии с Кротоне, продолжает писать свою сказочную историю. На минувшей неделе он принес победу Милану в Лиге Чемпионов над Атлетико, вот теперь забил первый гол в чемпионате за команду Пиоли. И получилось очень неплохо.

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В статье: Дженоа (Генуя) Милан
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