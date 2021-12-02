Хавбек, которым интересовался Шахтер, станет партнером Малиновского - СМИ

"Аталанта" согласовала контракт с полузащитником "Сассуоло" Жереми Бога. Об этом сообщил в своём Twitter журналист Николо Скира.

Соглашение с 24-летним ивуарийцем будет рассчитано до 2026 года.

За "Сассуоло" Жереми Бога выступает с 2018 года. Ранее сообщалось, что клуб готов расстаться с ним за 20 млн евро. Среди претендентов на футболиста СМИ ранее называли в том числе донецкий "Шахтёр".

В нынешнем сезоне Бога провел за "Сассуоло" 8 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, в составе "Аталанты" играет украинский полузащитник Руслан Малиновский. Также итальянскому клубу принадлежат права на Виктора Коваленко, который арендован "Специей".