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Хавбек, которым интересовался Шахтер, станет партнером Малиновского - СМИ
Соглашение будет рассчитано до 2026 года
Фото: Depositphotos.com
"Аталанта" согласовала контракт с полузащитником "Сассуоло" Жереми Бога. Об этом сообщил в своём Twitter журналист Николо Скира.
Соглашение с 24-летним ивуарийцем будет рассчитано до 2026 года.
За "Сассуоло" Жереми Бога выступает с 2018 года. Ранее сообщалось, что клуб готов расстаться с ним за 20 млн евро. Среди претендентов на футболиста СМИ ранее называли в том числе донецкий "Шахтёр".
В нынешнем сезоне Бога провел за "Сассуоло" 8 матчей и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, в составе "Аталанты" играет украинский полузащитник Руслан Малиновский. Также итальянскому клубу принадлежат права на Виктора Коваленко, который арендован "Специей".
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