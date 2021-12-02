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"Раз он продлил, то и я продлю". Только Ибрагимович поздравил Пиоли с пролонгацией контракта
В "Милане" полная синергия
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу своего недавнего продления контракта с итальянским клубом. Также прокомментировал ситуацию форвард команды Златан Ибрагимович. Договор 40-летнего шведа рассчитан до 30 июня 2022-го.
"Златан – единственный, кто прислал мне сообщение после того, как я подписал новый контракт. Он написал: "Поздравляю, мистер, а теперь решите вопрос с моим договором!" Вот вам и Златан", – отметил Стефано.
"Пиоли? Теперь я должен продлить контракт с клубом, моя очередь. Я рад за тренера, он это заслужил. Раз он продлил, то и я продлю. Пиоли делает отличную работу. Перед матчем мы обсуждали в команде, как долго я еще буду играть. Благодаря ребятам я наслаждаюсь и чувствую себя молодым. Я рад за наших болельщиков. Впервые за много лет они получают такое удовольствие от нашей игры. Я хочу сделать их счастливыми, но если мы не выиграем трофей, то это будет значить, что мы ничего не добились", – подытожил Златан.
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