"Раз он продлил, то и я продлю". Только Ибрагимович поздравил Пиоли с пролонгацией контракта

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу своего недавнего продления контракта с итальянским клубом. Также прокомментировал ситуацию форвард команды Златан Ибрагимович. Договор 40-летнего шведа рассчитан до 30 июня 2022-го.

"Пиоли? Теперь я должен продлить контракт с клубом, моя очередь. Я рад за тренера, он это заслужил. Раз он продлил, то и я продлю. Пиоли делает отличную работу. Перед матчем мы обсуждали в команде, как долго я еще буду играть. Благодаря ребятам я наслаждаюсь и чувствую себя молодым. Я рад за наших болельщиков. Впервые за много лет они получают такое удовольствие от нашей игры. Я хочу сделать их счастливыми, но если мы не выиграем трофей, то это будет значить, что мы ничего не добились", – подытожил Златан.