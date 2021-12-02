Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из героев Италии на ЕВРО-2000. Сегодня юбилей у Франческо Тольдо
Вы точно помните этого вратаря!
Getty Images / Global Images Ukraine
Франческо Тольдо родился 2 декабря 1971-го в Падуе. Сегодня ему исполняется 50 лет. Итальянский футболист, выступавший на позиции вратаря на протяжении 20 лет. Известен преимущественно по играм за "Фиорентину" и миланский "Интернационале", в которых суммарно провел 17 сезонов и завоевал 15 трофеев.
Как вратарь сборной Италии выступал на пяти турнирах, но прославился как первый номер сборной на чемпионате Европы 2000 года, на котором итальянцы стали серебряными призерами.
Футбольными критиками оценивается как один из лучших вратарей итальянского и мирового футбола конца 1990-х – начала 2000-х годов.
???????? Buon compleanno, Francesco Toldo ⛔ ???? pic.twitter.com/Om9FeCCX1w— La UEFA (@UEFAcom_it) December 2, 2021
Популярное сейчас
- Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 73 года
- Шевченко - о разгроме от Милана: Всегда трудно противостоять великой команде
- СМИ: Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в январе
- Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО