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Один из героев Италии на ЕВРО-2000. Сегодня юбилей у Франческо Тольдо

Италия
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Вы точно помните этого вратаря!

Один из героев Италии на ЕВРО-2000. Сегодня юбилей у Франческо Тольдо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Франческо Тольдо родился 2 декабря 1971-го в Падуе. Сегодня ему исполняется 50 лет. Итальянский футболист, выступавший на позиции вратаря на протяжении 20 лет. Известен преимущественно по играм за "Фиорентину" и миланский "Интернационале", в которых суммарно провел 17 сезонов и завоевал 15 трофеев.

Как вратарь сборной Италии выступал на пяти турнирах, но прославился как первый номер сборной на чемпионате Европы 2000 года, на котором итальянцы стали серебряными призерами.

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Футбольными критиками оценивается как один из лучших вратарей итальянского и мирового футбола конца 1990-х – начала 2000-х годов.

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В статье: Франческо Тольдо
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