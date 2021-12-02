Один из героев Италии на ЕВРО-2000. Сегодня юбилей у Франческо Тольдо

Франческо Тольдо родился 2 декабря 1971-го в Падуе. Сегодня ему исполняется 50 лет. Итальянский футболист, выступавший на позиции вратаря на протяжении 20 лет. Известен преимущественно по играм за "Фиорентину" и миланский "Интернационале", в которых суммарно провел 17 сезонов и завоевал 15 трофеев.

Как вратарь сборной Италии выступал на пяти турнирах, но прославился как первый номер сборной на чемпионате Европы 2000 года, на котором итальянцы стали серебряными призерами.

Футбольными критиками оценивается как один из лучших вратарей итальянского и мирового футбола конца 1990-х – начала 2000-х годов.