Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучано Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А
Специалист спорил с арбитром
Главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти дисквалифицировали на два матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia.
Специалист был удалён за споры с арбитром в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу с "Сассуоло" (2:2). Дисквалификация не позволит Спаллетти руководить командой в предстоящих матчах с "Аталантой" (4 декабря) и "Эмполи" (12 декабря).
Напомним, в матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 "Сассуоло" принимал "Наполи". Встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.
"Наполи" набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.
Популярное сейчас
- Динамо или Шахтер. Красников - о желаемых соперниках для Металлиста в Кубке
- Срна: Попробуем усилиться и сделать Шахтер еще сильнее, чем он есть
- Шевченко - о разгроме от Милана: Всегда трудно противостоять великой команде
- Удинезе – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура Серии А
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО