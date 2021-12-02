Лучано Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А

Главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти дисквалифицировали на два матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia.

Специалист был удалён за споры с арбитром в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу с "Сассуоло" (2:2). Дисквалификация не позволит Спаллетти руководить командой в предстоящих матчах с "Аталантой" (4 декабря) и "Эмполи" (12 декабря).

Напомним, в матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 "Сассуоло" принимал "Наполи". Встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.

"Наполи" набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.