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Ибрагимович: Как только родился, медсестра уронила меня
Златан рассказал о своем детстве
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями из детства.
"Я был ребёнком, который всегда страдал. Как только родился, медсестра уронила меня. Я упал с метровой высоты. Я всю жизнь страдал. В школе был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я смуглый, тёмненький, с большим носом. Говорил не так, как они, по-другому двигался. Родители одноклассников хотели, чтобы меня исключили. Меня всегда ненавидели. И сначала я плохо это воспринимал.
Затем научился превращать страдание и даже ненависть в силу. Если я счастлив, то играю в футбол хорошо. Но если я злюсь, обижен, испытываю боль, я играю ещё лучше. Я черпаю энергию от людей, который любят меня. Но от людей, которые меня ненавидят, получаю гораздо больше.
Как было с девушками? Я был очень стеснительный. На первом свидании заранее записал на листик всё, что хотел обсудить с ней. Если бы девушка говорила о чём-то другом, я бы всё равно не отступал от написанного на листике плана диалога. Я был ранимым. Я развивался намного медленнее сверстников", — приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.
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