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Кристиан Эриксен возобновил тренировки

Италия
(2 голосов)

Игрок тренируется в Оденсе

Кристиан Эриксен возобновил тренировки

Tim Goode (Pa Photos)

Новина українською

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен приступил к тренировкам в составе своего бывшего клуба "Оденсе" (Дания). Об этом пишет Sky Sports.

По информации источника, 29-летний датчанин недавно приступил к индивидуальным занятиям.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1). Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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