Кристиан Эриксен возобновил тренировки

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен приступил к тренировкам в составе своего бывшего клуба "Оденсе" (Дания). Об этом пишет Sky Sports.

По информации источника, 29-летний датчанин недавно приступил к индивидуальным занятиям.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1). Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.