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Кристиан Эриксен возобновил тренировки
Игрок тренируется в Оденсе
Tim Goode (Pa Photos)
Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен приступил к тренировкам в составе своего бывшего клуба "Оденсе" (Дания). Об этом пишет Sky Sports.
По информации источника, 29-летний датчанин недавно приступил к индивидуальным занятиям.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1). Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.
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