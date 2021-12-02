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Симон Кьер до конца года выбыл из-за травмы

Италия
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У футболиста повреждение связок колена

Симон Кьер до конца года выбыл из-за травмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитнику "Милана" Симону Кьеру предстоит перенести операцию на ноге, сообщает в Twitter Антонио Витьелло.

В матче 15-го тура серии А против "Дженоа" (3:0), который прошел 1 декабря, футболист получил травму. В ходе полного медицинского обследования выяснилось, что игроку необходима артроскопия левого колена для восстановления поврежденной связки.

Сроки восстановления 32-летнего датчанина станут известны позже.

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В статье: Симон Кьяер Милан Симон Кьер
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