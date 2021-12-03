Наши за границей. Италия. С благими намерениями в Серию Б?

Медовый месяц Андрея Шевченко с прессой (конечно, не медовый, а немного подслащенный) завершился быстро. Оптимизма в его "Дженоа" после 0:3 дома от "Милана" не видят. Мало оптимизма и в "Специи", несмотря на достойное поражение в гостях от "Интера". Команды украинцев разделяет лишь одно очко и красная линия зоны вылета. "Аталанта", разумеется, летает в других краях. Правда, в 15-ом туре летала без Руслана Малиновского.

Андрей Шевченко

После первых двух матчей во главе "Дженоа" к Шевченко итальянская пресса относилась благосклонно. Понимала его ограничения, ситуацию, в которую он попал. Но терпение итальянских журналистов иссякает очень быстро. По итогам поражения от "Милана" (0:3) Eurosport заявил, что "его лодка протекает везде". Corriere Della Sera - что его команда способна держаться очень недолго. Различные авторы Pianeta Genoa говорят о "благих намерениях, но ничего более". Отмечая, что этими намерениями вымощена дорога в Серию Б.

Tuttomercatoweb не видит его руку, а видит команду с ужасной атакой и неумением действовать без мяча. Gazzetta Dello Sport говорит о шаге назад по сравнению с матчем против "Удинезе", о выключенной команде без атаки.

Все эти издания поставили ему плохую оценку "5".

Были и издания, поставившие "5.5". Они отмечали желание команды, борьбу. La Repubblica говорил о "рецепте, который пытается менять каждую игру". Добавляя, что подводят его те же ингредиенты. Calciomercato отказывается выносить вердикт, заявляя, что без травмированных, авторов 14-ти из 17-ти голов команды в сезоне, судить невозможно. А Telenord призывает успокоиться, поскольку выбора нет, и искать в каждом матче чудо в виде ничьей. Хотя да, от этих выводов также не веет оптимизмом. Выходит, что нужно лишь ждать и надеяться.

Сам тренер после матча говорил о невезении. О двух суперсейвах вратаря соперников Маньяна. О Топ-команде, которая изменила игру индивидуальными действиями, о раннем голе Златана, сорвавшем планы и выбившем ветер из парусов его команды. Вместе с тем, признавал неспособность сопротивляться высокому прессингу и физической силе соперника. Призывал к большей смелости, большем доминировании. А на вопрос о слишком глубокой обороне отвечал, что пытался поднять ее линию, но не получилось. На самом деле ничего не получилось.

Можно заявить, что в плане атаки команда Шевченко добавляет с каждым матчем. Маньяна она и вправду напрягла. В целом между 30-60 минутами неплохо держала мяч, организовала несколько фланговых атак. Наконец-то начала рисковать, прессинговать силами троих-четверых игроков. А не двух слабых форвардов. Замена в перерыве инертного опорника Стураро на энергичного Эрнани добавила энергии. Но как раз в такие минуты генуэзцев легко поймали на контратаках. А первые минут 25 они и вовсе провалили, выглядя испуганными под прессингом.

Как я говорил в отчете о матче, одеяло команды слишком короткое. Приоткрываешь какую-то сторону - тут же получаешь удар.

Объективных причин поражения немало. Но все же когда не забиваешь команде, которая в двух предыдущих матчах пропустила семь голов впервые с 1998-го года, ослабленной травмами и уставшей не меньше, чем ты, пропускавшей в восьми из девяти своих предыдущих матчей - это неудача. Когда проигрываешь с разгромом дома команде, которая свою последнюю уверенную победу одержала в сентябре, когда впервые с 2010-го года проигрываешь "Милану" разгромно и лишь во второй раз с 2013-го с разницей более одного мяча - это большая неудача.

Когда ты стаешь четвертым тренером в истории Серии А в 21-ом веке без голов твоей команды в первых трех матчах - это провал.

После такого выступления, да и до него, сентиментальности, ностальгии из-за встречи Шевченко с "Миланом" места не осталось. Сегодня другие времена, другие заботы.

Виктор Коваленко

"Специя" также может говорить об объективных причинах, о благих намерениях. Она приехала в гости к лучшей атаке лиги, команде, которая пребывает в великолепной форме, и в первом тайме по убойным моментам не уступила, а по голам - уступила лишь со счетом 0:1. Тьяго Мотта заявил, что у него нет претензий к подопечным, что делали то, что он просил. Его указанием была и глубокая оборона, которая привела лишь к 36-ти процентам владения мячом. Он лишь сетовал на неспособность держать мяч на земле и проходить на дриблинге.

Проблема в том, что его замечания должны быть прежде всего адресованы опорникам. Пять игроков худшей обороны лиги стояли неплохо (пропустить два от "Интера" после того, как получила пять от "Аталанты" и четыре от "Вероны" - прогресс), от атаки никто ничего и не ожидал. Тройка опорников, кстати, оставшаяся без капитана Маджоре (он вышел лишь на замену), могла поработать лучше, но оказалась беспомощной.

Виктор Коваленко тяжело работал в обороне, но не успевал и касался мяча редко. Eurosport говорил о нем эпитетами "исчез в тумане", "слишком медленно", "никогда не вертикально". "Приносил себя в жертву, но не вошел в игру". Corriere Della Sera заявил: "Преследовал тени". Calcio Spezia: "Он делал все для того, чтобы спрятаться от партнеров по команде, он будто боялся. Он, кто должен добавлять игре геометрии и качества". Все эти издания поставили ему оценку "5", плохую саму по себе и худшую в команде еще с несколькими игроками.

Calciomercato, правда, обратил внимание на то, что правому опорнику пришлось играть сразу против двух латералей - Перишича и номинального центрдефа Димарко. Этим логично объясняя несмелость в атаке и проблемы в обороне. Голы пришли не из его зоны. Два наиболее опасных момента в матче гости создали с его участием. Украинец подал угловой на голову Амиану, и тогда вратарь соперника блестяще спас. Также отдал пас по вертикали в центр штрафной, а там Сальседо заблокировали. Впрочем, общий результат ясен.

"Специя" опережает "Дженоа" на одно место и одно очко.

Руслан Малиновский получил отдых и остался на скамье запасных в рамках ротации в матче "Аталанты" против "Венеции". Без него бергамцы победили со счетом 4:0. Будем ждать украинца против "Наполи".