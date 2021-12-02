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Серия А. Торино не обходит Эмполи

Италия
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15-й тур завершается лишь сегодня

Серия А. Торино не обходит Эмполи

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 15-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Эмполи" 2:2

Голы: Побега 10, Пьяца 15 - С. Романьоли 34, Ла Мантиа 72

Удаление: Синго 32 (T, прямая красная)

Иван Юрич часто заявляет, что принял "Торино" в ужасном состоянии и постепенно формирует из него команду. Все же от тренера, сразу же превратившего новичка лиги "Верону" в команду Топ-10, ожидают сделать со старожилом похожее. 13-ое место позади другого новичка "Эмполи" - мало. И дома после трех побед подряд здесь "гранатовые" собирались поправить положение. Впрочем, "синие" в гостях сильны, набрали почти в два раза больше очков, чем дома. В Турине уже побеждали "Ювентус". Здесь также боролись.

"Торино" начал мощно. Без Андреа Белотти с его очередной травмой даже высвободился. Побега добил после удара Санабрии, Пьяца сместился слева и закрутил в дальний угол. Однако затем Синго сорвал прорыв Ди Франческо к воротам и получил красную карточку, тут же Хендерсон навесил угловой на голову Симоне Романьоли. Второй тайм Ди Франческо начал ударом в перекладину, сменивший его Ла Мантия головой переправил мяч в сетку с заброса защитника Луперто. И обе команды в итоге остались на своих местах.

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В статье: Серия А Торино (Турин) Эмполи
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