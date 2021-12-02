Серия А. Восемь голов, три удаления, камбек Лацио и спасение Удинезе

Серия А. 15-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе" 4:4

Голы: Иммобиле 34 , Педро 51, C. Милинкович-Савич 56, Ачерби 79 - Бету 17, 32, Н. Молина 44, Арслан 90+9

"Лацио": Рейна, Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай, С. Милинкович-Савич, Катальди (Дзакканьи 78), Луис Альберто (Башич 64), Фелипе Андерсон (Раду 59), Иммобиле, Педро

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бекао (Нуйтинк 75), Самир (Форестьери 87), Удоджи, Н. Молина, Уолас, Яяло (Арслан 63), Деулофеу (Соппи 75), Саксесс (Пуссетто 63), Бету

Предупреждения: Патрик 37, Иммобиле 40 - Бекао 29, Н. Молина 53, Удоджи 90+7, Соппи 90+8

Удаления: Патрик 57 (вторая желтая) - Н. Молина 69 (вторая желтая), Уолас 90+10 (прямая красная)

"Лацио" не оправдывает ожиданий. Спортивный директор Игли Таре был вынужден признать, что зона Лиги Чемпионов ушла далеко и остаётся бороться до конца. Поистине странная ситуация, когда слухи о возможном увольнении Маурицио Сарри перемежаются с сообщениями о продлении контракта до 2025-го года. Оба говорят о долгом проблемном походе. Тренер - о ментальных и физических проблемах, о выключениях команды. Сарри даже вспомнил о малоудачном первом сезоне Юргена Клоппа в "Ливерпуле" с восьмым местом в лиге.

Маурицио также заявил, что в предыдущем матче, в Неаполе (0:4), команда проиграла ещё в раздевалке. Проиграла она и в предыдущем домашнем, "Ювентусу", сломав серию из 18-ти матчей на своём стадионе без поражений. И сегодня начала серию дома без побед. Что ж, путь "Лацио" и вправду выглядит долгим, а первая часть первого сезона - малоудачной.

Точно выключен был "Лацио" в первом тайме. Его владение мячом на протяжении всего матча зашкаливало далеко за 60. Но до перерыва он создавал очень мало, играл очень медленно. Будто все еще пребывал в шоке после Неаполя. "Удинезе" же устроил карусель вокруг штрафной Рейны, и Яяло по центру навесил на совершенно свободного Бету. Дважды выбежал в контратаку со своей половины поля, причем в первом случае Бету пробежал и сделал все сам, а во втором, в атаке пяти против трех, Деулофеу с фланга выложил Молине.

Проявил себя фаворит лишь однажды. Фелипе Андерсон промчал по правому флангу, прострелил, и после рикошета мяч отскочил к Иммобиле перед пустыми воротами.

Второй тайм уже был совершенно иным. Не сказать, что "Лацио" давил. Гол Педро из центра штрафной принесла заторможенность защитников "Удинезе", два рикошета от них. Тут же Бету выскочил на Рейну, но не сумел переиграть его. И тут же Милинкович-Савич блестяще закрутил издали. Срыв атаки и удаление Патрика сбили порыв хозяев, но выставленный локоть Молины - такой же от гостей. Вновь начался штурм ворот Сильвестри, Ачерби замкнул головой навес со штрафного. Боковой арбитр показал офсайд, но ВАР поправил.

К основному времени матча Марко Пиччинини добавил семь минут. Однако споры, задержки довели матч до сотой. На 99-ой Форестьери покатил штрафной удар с фланга низом, и Арслан классно пробил с 15-ти метров. Чем довел драму до и вовсе сумасшедшей. Кстати, и этот гол проверяли на офсайд. Но его не было. А после гола Уолас был удален за слишком бурное празднование перед скамьей запасных соперника.

"Удинезе" остается с одной победой в последних 12-ти матчах. Он слишком близок к зоне вылета. Возможно, гол Арслана спас его тренера Луку Готти от давно обсуждаемого увольнения. Хотя не факт. "Лацио" бывшего босса Готти в "Челси" Сарри проявил сверххарактер, затем - отсутствие характера и остался на месте. Он не побеждает уже в трех матчах лиги подряд. До четвертого места девять очков. Впрочем, это их проблемы. Мы же безумно рады, что увидели такой матч.