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Феерия со спасительным голом на 90+9-й. ВИДЕО обзор матча Лацио - Удинезе - 4:4
Смотреть видео обзор матча Лацио - Удинезе, чемпионат Италии, 2 декабря 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор последнего матча 15-го тура итальянской Серии А, в котором Лацио принимал Удинезе. Поединок подарил невероятную драму. Гости вели 0:2 и 1:3, но Лацио вернулся и вышел вперед. Арбитр удалил по игроку в составах обеих команд и компенсировал до второго тайма девять минут. На последний из добавленных Арслан забил в девятку после отлично разыгранного штрафного! Римляне не могут победить уже в трех матчах подряд, из-за чего упали на девятую строчку.
Итальянская Серия А. 15-й тур
2 декабря. Рим. Стадио Олимпико
Лацио – Удинезе 4:4
Голы: Иммобиле 34, Педро 51, Милинкович-Савич 56, Ачерби 79 – Бету 17, 32, Молина 44, Арслан 90+9
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