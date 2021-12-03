Феерия со спасительным голом на 90+9-й. ВИДЕО обзор матча Лацио - Удинезе - 4:4

Вашему вниманию видео обзор последнего матча 15-го тура итальянской Серии А, в котором Лацио принимал Удинезе. Поединок подарил невероятную драму. Гости вели 0:2 и 1:3, но Лацио вернулся и вышел вперед. Арбитр удалил по игроку в составах обеих команд и компенсировал до второго тайма девять минут. На последний из добавленных Арслан забил в девятку после отлично разыгранного штрафного! Римляне не могут победить уже в трех матчах подряд, из-за чего упали на девятую строчку.

Итальянская Серия А. 15-й тур

2 декабря. Рим. Стадио Олимпико

Лацио – Удинезе 4:4

Голы: Иммобиле 34, Педро 51, Милинкович-Савич 56, Ачерби 79 – Бету 17, 32, Молина 44, Арслан 90+9