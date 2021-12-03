Сила ротации посреди недели. Итоги 15-го тура Серии А

Аталанта - Венеция 4:0

Эллас Верона - Кальяри 0:0

Фиорентина - Сампдория 3:1

Интер - Специя 2:0

Салернитана - Ювентус 0:2

Дженоа - Милан 0:3

Болонья - Рома 1:0

Сассуоло - Наполи 2:2

Торино - Эмполи 2:2

Лацио - Удинезе 4:4

В турах посреди недели устают все. Таким образом, гранды благодаря длинным скамейкам запасных получают преимущество. Вот как раз те, кто с умом воспользовался своей скамейкой в этом туре либо в последнее время в целом, победили. А те, кто изнурил первый состав и опоздал с изменениями - потеряли очки.

"Милан" и "Интер"

"Милану" следовало быть настороже. Он впервые в сезоне проиграл и сразу же проиграл вновь. Возникла опасность снежного кома. Пропустил в двух матчах семь мячей, чего с ним не случалось 23 года. Выглядел крайне уставшим. Страдал от травм. Играл в гостях с командой, которую с разницей более одного мяча переигрывал лишь однажды с 2013-го года. Стефано Пиоли пришлось заменить лидера обороны Симона Кьера уже на первых минутах, и для него сезон окончен. А того, кто его заменил - Габбию - менять в перерыве из-за опасения удаления.

Тем не менее, на этот раз "россонери" справились. И даже легко. Давили в начале, забили штрафной силами вечного Ибры, затем отошли назад и дважды поймали на контратаках. Жуниор Мессиас (дубль) стал новым найденным ресурсом, Маньян спас двумя сейвами. В общем получилось не блестяще, но мощно и солидно. Получились второй "сухой" матч из последних десяти и первая уверенная победа с сентября. Пиоли остался очень доволен прессингом, интенсивностью и нацеленностью. "Мы не способны выигрывать на минимуме. Всегда нужно отдавать все силы".

"Интер" должен был быть настороже из-за своих кадровых потерь. Недостаточная ротация Симоне Индзаги вылилась в травмы Дармиана и Де Фрая, болезнь Бастони, крайне необходимый отдых Барелле и Джеко. Однако тренер знал, что есть на кого положиться, о чем и заявил после матча. Да и соперник, аутсайдер, обороне не докучал, поставив "автобус" в своей. Его в итоге раскатали, хотя и создали не так много из 31-го удара по воротам. Дома, где не проиграли уже 24-й матч лиги подряд (21 победа), "нерадзурри" могли быть уверенными в себе.

Индзаги после матча говорил не о яркости, а о правильном подходе, о солидном выступлении, о единстве. Логично.

"Интер" уже с 16-ю очками из 18-ти последних возможных, с тремя победами подряд в лиге впервые в сезоне и приблизился вплотную к лидерам.

"Ювентус"

"Ювентус" также выступил солидно. В кои-то веки. Для него это глоток свежего воздуха после кошмарной недели на поле и в кабинетах. Конечно, против команды уровня Серии Б, да и она иногда заставляла туринцев нервничать (что признал Массимилиано Аллегри). Но в итоге их огромное преимущество вылилось в первый матч лиги с сентября с более одного забитого с игры и "сухие" свои ворота. Более чем достаточно сейчас. А голы именно тех, от кого их прежде всего требуют - Дибалы и кризисного даже убранного в запас Мораты - важная новость.

Вернувшийся Джорджо Кьеллини отметил особое значение "правильных слов Аллегри о том, сколько этот клуб дал игрокам и как пора возвращать ему". "Мы должны играть с чувством ответственности", - добавил от себя капитан. "Не делать чего-то из ряда вон выходящего, просто играть с правильным настроем, скромностью".

"Аталанта"

"Аталанта" даже перевыполнила план. Предоставив отдых Сапате, Малиновскому, Де Роону, Фройлеру, Дзаппакосте она просто хотела победить боевитую "Венецию". Однако начала громить её с первых минут, причём создав минимум и реализовав его. Как раз дома, где побеждала лишь дважды в предыдущих семи матчах. Знак того, что бергамцы набрали отличный темп. 4:0 и 20 очков из 24-ех последних возможных с 22-мя забитыми - ещё более сильные знаки. Игра не была блестящей, вратарь Муссо также работал. Но не пропустил во втором матче подряд.

Мощное и спокойное выступление. Оставившее Джан Пьеро Гасперини очень довольным. Прежде всего он отметил именно сохранение уровня, несмотря на все замены. "Я боялся усталости после "Ювентуса". Но такая игра показывает, что у нас ещё много горючего".

"Наполи"

"Наполи" как раз бензина не хватает. Его слабая ротация начала выводить из строя лидеров. Осимхен, Ангисса. Теперь Кулибали выбыл до конца года. Его, Инсинье и Руиса пришлось менять по ходу матча против "Сассуоло". Эти замены, как и общая усталость игроков, сыграли важную роль в потере 2:0 в концовке. В целом "Наполи" выглядел не так ярко, как обычно, создавал немного, казавшаяся солидность в игре исчезла к концу матча. Шесть пропущенных в четырёх последних матчах лиги после всего трех в 11-ти должны сильно беспокоить.

Лучано Спаллетти говорил о потерях по ходу матча "Топ-игроков, которые могли добавить спокойствия команде". О плохом поле. О силе соперника, переигравшего недавно "Ювентус" и "Милан". Вместе с тем, признал, что его команда должна была сделать больше и противостояла прессингу "Сассуоло" в последние полчаса игры не лучшим образом, теряла мячи. Наставник же "Сассуоло" Алессио Дионизи говорил о равном матче, справедливом результате и даже "горько-сладком" ощущении. Лидер лиги не сумел сломить его команду.

4:0 над "Лацио" остался одиноким в серии невзрачных выступлений в пяти последних матчах Серии А. В последних четырёх набраны лишь пять очков. "Наполи" отступает.

"Рома" и "Лацио"

"Рома" также устала и впечатлила лишь в одном из пяти последних матчей. Да и впечатлила тогда никак не в атаке. Против аутсайдера "Дженоа" такого хватило. Против "Болоньи" с восьмого места - нет. В гостях подопечные Жозе Моуриньо в лиге набирали очки лишь против команд, которые сейчас пребывают в зоне вылета. Всем остальным проиграли. Очевидная проблема. В Болонье они пропустили с дальнего удара в вязком матче, за 20-25 последних минут своей яркой игры попадали во вратаря либо запарывали передачи. Признаки негранда.

Моуриньо отказался от предматчевой пресс-конференции. Как объяснили - из-за последних решений арбитров. А после матча похвалил своего друга Синишу Михайловича и его команду за игру и победу, похвалил и свою команду за борьбу, пожаловася на травмы, вновь на арбитров. И это интервью также покинул преждевременно...

"Лацио" также не играет как гранд. После 0:2 от "Ювентуса" и особенно - 0:4 от "Лацио" - ожидаешь, что он выйдет разрывать дома аутсайдера "Удинезе", набравшего лишь восемь очков в своих 11-ти предыдущих матчах. Вместо этого он лишь катал мяч в первом тайме возле штрафной соперника, пропустил дважды в контратаках и получил урок, как именно нужно раскатывать возле штрафной (первый гол Бету). Во втором тайме блестяще вернулся с 1:3 на 4:3, выдержал 12 минут в численном меньшинстве, но пропустил на 99-ой в равных составах. Не гранд.

Великолепный спектакль для нейтрального зрителя с восемью голами, тремя красными карточками, драмой ВАР, после долгих просмотров отменившего решение арбитра с офсайдом при голе Ачерби. Но не для тренеров.

Маурицио Сарри видел хаос в первом тайме ("возможно, на нас все еще влиял провал в Неаполе"), требует прекратить реагировать и начать наносить удары первым. Требует и не видит стабильности, солидности. Не только в обороне, но и в центре поля. 29 пропущенных в 15-ти матчах - стабильность иного рода. Лишь ДВЕ команды в лиге пропустили больше. Так что девятое место по очкам - ещё достижение. "Иногда кажется, что мы восприняли некую концепцию, но в следующей игре все выходит наоборот. Мы ещё не можем считаться командой".

Здесь также подвел отказ ротировать состав. Сырого защитника Патрика бросили в бой лишь когда уже не было выбора, и он ответил удалением. Другие защитники, а также опорники, играют без замен и не тянут в обороне.

Другие

Проблемы "Ромы", "Лацио", "Ювентуса" позволяют продолжать командам из второго эшелона догонять их и даже вклиниваться перед ними. "Фиорентине" очень нужна была реакция после антикамбека в Тосканском дерби, и она устроила камбек против "Сампдории". Быстро отреагировав на пропущенный. "Болонья" уже со скальпами обеих римских команд, в целом в последних пяти турах с 12-ю очками, и Михайлович очень доволен. Тем более, что "после ранней травмы Арнаутовича нам пришлось полностью перестроить игру". Удача также нужна".

С другой стороны, недобрали амбициозные "Верона" и "Торино". А ведь могли существенно приблизиться. Играя дома, где одержали до того пять и три победы подряд соответственно. Первая не забила команде из зоны вылета, вторая упустила 2:0 над новичком.

Что касается аутсайдеров, то "Дженоа", "Специя", "Сампдория", "Венеция" и "Салернитана" могли сделать больше. Но можно и принять их заявления о том, что соперники слишком сильны и обладают лучшей скамейкой. Забивавшие им обычно запасные Мессиас, Гальярдини, Коопмейнерс, Соттил, ассистировавшие Кулушевски, Муриэль, Пеццелла - сильные козыри против бедных клубов в туре посреди недели.

"Кальяри" и "Удинезе" как раз достигли результата. На сложных выездах. Хотя последние могли достичь и большего. Их наставник Лука Готти говорил об американских горках. О том, что по игре у него не было ощущений камбека "Лацио" с 1:3 во втором тайме, и потому он скорее недоволен. Логично.

Лучший игрок тура - Марио Пашалич ("Аталанта"). Блестящие подключения в штрафную принесли хет-трик и чуть не покер

Прорыв тура - "Сассуоло". Вернулись против лидера лиги

Разочарования тура - римские команды. Не гранды

Лучший вратарь тура - Лукаш Скорупски ("Болонья"). Спасал против бывшей команды

Лучший тренер тура - Синиша Михайлович ("Болонья"). Перестроил команду после травмы Арнаутовича

1 Наполи 15 11 3 1 36 2 Милан 15 11 2 2 35 3 Интер 15 10 4 1 34 4 Аталанта 15 9 4 2 31 5 Рома 15 8 1 6 25 6 Фиорентина 15 8 0 7 24 7 Ювентус 15 7 3 5 24 8 Болонья 15 7 3 5 24 9 Лацио 15 6 4 5 22 10 Эллас Верона 15 5 5 5 20 11 Эмполи 15 6 2 7 20 12 Сассуоло 15 5 4 6 19 13 Торино 15 5 3 7 18 14 Удинезе 15 3 7 5 16 15 Сампдория 15 4 3 8 15 16 Венеция 15 4 3 8 15 17 Специя 15 3 2 10 11 18 Дженоа 15 1 7 7 10 19 Кальяри 15 1 6 8 9 20 Салернитана 15 2 2 11 8

Фото - Ansa