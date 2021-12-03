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Кьер перенес серьезную операцию на колене
Выбыл на 6 месяцев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Милана" Симон Кьер перенес операцию на колене, в связи с травмой, полученной в прошлом матче с "Дженоа", сообщает Фабрицио Романо в твиттере.
Сообщается, что Симон будет недоступен ближайшие 6 месяцев.
В этом сезоне датчанин провел 14 матчей за "Милан". Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в 10 миллионов евро.
Season over for AC Milan and Denmark centre back Simon Kjær. He injured his knee in the last away game against Genoa and won’t be available for the next 6 months. ???????? #Kjaer— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2021
All the best to Simon, really unlucky - get well soon.
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