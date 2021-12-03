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Кьер перенес серьезную операцию на колене

Италия
(1 голосов)

Выбыл на 6 месяцев

Кьер перенес серьезную операцию на колене

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Милана" Симон Кьер перенес операцию на колене, в связи с травмой, полученной в прошлом матче с "Дженоа", сообщает Фабрицио Романо в твиттере.

Сообщается, что Симон будет недоступен ближайшие 6 месяцев.

В этом сезоне датчанин провел 14 матчей за "Милан". Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в 10 миллионов евро.

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В статье: Милан Симон Кьер
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
03.12.2021 в 22:46
Що за непруха - то Маньян на 2 місяці, тепер цей "рятівник" до кінця сезону.
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