Кьер перенес серьезную операцию на колене

Защитник "Милана" Симон Кьер перенес операцию на колене, в связи с травмой, полученной в прошлом матче с "Дженоа", сообщает Фабрицио Романо в твиттере.

Сообщается, что Симон будет недоступен ближайшие 6 месяцев.

В этом сезоне датчанин провел 14 матчей за "Милан". Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в 10 миллионов евро.

