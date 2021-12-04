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Арсенал и Тоттенхэм хотят приобрести полузащитника Ювентуса
Помогут ли "старой сеньоре" с финансовыми проблемами?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сразу обе лондонские команды заинтересовались в трансфере полузащитника итальянского "Ювентуса" Деяна Кулусевски. "Арсенал" и "Тоттенхэм" давали запрос на счет информации о трансфере шведа. Об этом сообщает Николо Скира.
Источник отмечает, что туринцы действительно готовы продать игрока, но только если поступит соответствующая их финансовым аппетитам заявка. "Ювентус" оценивает Кулусевски в 35 млн евро.
Напомним, что "бьянконерри" приобрели полузащитника зимой 2020-го года у "Аталанты" за эти же 35 млн евро. В этом сезоне на его счету один гол и три ассиста в 18 матчах.
Также Деян выступает за сборную Швеции. В активе 21-летнего игрока 20 поединков за команду, в которых он отличился одним голом и тремя ассистами.
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