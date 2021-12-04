Серия А. Милан разобрался с еще одним аутсайдером

Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Салернитана" 2:0

Голы: Кесси 5, Салемакерс 18

"Милан": Маньян, Флоренци, Томори, А. Романьоли, Эрнандес (Балло-Туре 61), Кесси (Тонали 79), Бакайоко (Беннасер 46), Салемакерс, Диас, Леау (Мессиас 46), Пеллегри (Крунич 15)

"Салернитана": Белец, Богдан, Дьомбер, Весели, Зортеа (Кехрида 61), Л. Кулибали, Ди Таккио (Кастанос 46), Скьявоне, Раньери (Ярошински 79), Рибери (Джурич 62), Симы (Бонаццоли 61)

Предупреждения: Бакайоко 24 - Ди Таккио 30, Джурич 86

В октябре-ноябре "Милан" побеждал с разницей более одного мяча лишь однажды. Да и тогда, в Болонье, выглядел неуверенно и страдал против девятерых соперников. В последних двух матчах лиги в 11-ом месяце года он и вовсе проиграл, пропустив семь мячей. А травмы все накапливались. К счастью для "россонери", следующими шли два матча против команд из зоны вылета. С ними вице-чемпион справился легко. Даже без Златана Ибрагимовича, получившего отдых. И без лидера обороны Симона Кьера, вылетевшего на полгода.

В первом тайме "Салернитана" и вовсе, как в большинстве своих матчей, выглядела командой Серии Б. Она владела мячом всего 28 процентов времени, проиграла по ударам со счетом 3:14. Выглядела просто не верящей в себя. Начала пропускать сразу же. Леау прорвался слева до лицевой линии, прострелил чуть назад, и опорник Кесси четко замкнул. Не помешало и окружение троих защитников. Вскоре пришел гол и с правого фланга. Диас отправил туда Салемакерсу, а Алексис классно закрутил в дальний угол.

Далее до перерыва "Милан" обстреливал ворота с 16-20 метров. Слишком поспешно и безобидно. Главное для него было полное удерживание инициативы.

В начале второго тайма инициатива как раз была потеряна. Гости оттолкнули игру в центр поля, пропускали уже меньше ударов. Но их атака оказалась совершенно беспомощной. Создала она что-либо лишь на последних секундах матча, после грубой ошибки Маньяна на выходе. Ярошински тогда не сумел перебросить его. А хозяева в районе 70-ой минуты и на 83-ей (в последней четверти матча они вновь полностью доминировали) устроили три выхода один-на-один. Белец спас от Мессиаса и Диаса, тот же Диас не попал в ворота.

"Дженоа" и "Салернитана" позволили "Милану" впервые в сезоне связать два "сухих" матча подряд. И прервать серию из трех матчей без побед. А также выйти на первое место перед матчем "Наполи" против "Аталанты".