Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан - Салернитана 2:0. Обзор матча и видео голов
"Россонери" в лидерах Серии А, до матча "Наполи"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В очередном туре итальянского первенства подопечные Стефано Пиоли обыграли аутсайдера чемпионата. "Дьяволы" сделали результат игры в первые 18 минут - голами отметились Кесси и Салемакерс. "Милан" лидирует в Серии А, но у "Наполи" матч в запасе.
Серия А. 16-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Кесси 5, Салемакерс 18
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новый рекорд УПЛ. Ризнык отбил пятый пенальти подряд
- Лондонское дерби удалось на все 100%. АПЛ. Вест Хэм – Челси 3:2
- Верес - Динамо 0:3. Ответ конкуренту
- Шевченко - о разгроме от Милана: Всегда трудно противостоять великой команде
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...