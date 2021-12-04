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Милан - Салернитана 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

"Россонери" в лидерах Серии А, до матча "Наполи"

Милан - Салернитана 2:0. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В очередном туре итальянского первенства подопечные Стефано Пиоли обыграли аутсайдера чемпионата. "Дьяволы" сделали результат игры в первые 18 минут - голами отметились Кесси и Салемакерс. "Милан" лидирует в Серии А, но у "Наполи" матч в запасе.

Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Салернитана" 2:0

Голы: Кесси 5, Салемакерс 18

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В статье: Салернитана Милан
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