Клопп: Ориги - легенда! Надеюсь, что однажды ему попадется тренер, который будет выпускать его чаще, чем я

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал минимальную выездную победу над "Вулверхэмптоном" в матче 15-го тура АПЛ. Победу "красным" принес форвард Дивок Ориги - бельгиец поразил ворота "волков" на 90+4 минуте.

"Просто великолепно! Очень сложный матч, пришлось биться с соперником, изменившим свой подход к игре. Обычно он играет в футбол, сегодня же мы этого почти не видели. "Вулверхэмптон" глубоко оборонялся и действовал на контратаках, и было действительно тяжело, потому что нет никого быстрее Адама Траоре.

Наша внимательность была подвергнута серьезному испытанию. Жота не реализовал прекрасные моменты, но нельзя было выпадать из игры, и мы сохранили концентрацию. Мы выпустили Алекса Окслейда-Чемберлена и Дивока Ориги – и это дало плоды в концовке. Я счастлив.

Мы хорошо играли, учитывая сложные условия. Когда счет 0:0, а ты действительно стремишься победить, то начинаешь ощущать давление. И то, что мы вырвали победу, доставляет огромное удовольствие.

Дивок Ориги – легенда! Он принес нам победу, и это отличная история. Он прекрасный форвард. По различным причинам он играет не так много, но я надеюсь, что однажды ему попадется тренер, который будет выпускать его чаще, чем я.

Так, как он, мало кто умеет реализовывать моменты. Он не так часто играет за нас, учитывая силу нашей атакующей тройки, но он очень позитивный парень, который любит клуб и хочет быть ему полезным. Сегодня ему это точно удалось", – рассказал немецкий коуч.